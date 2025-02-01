國1虎尾路段「紫爆」時速剩17公里　國5北上塞了恐塞到過夜

▲上午國道路況。（圖／高公局即時路況）

生活中心／綜合報導

今(1日)為大年初四，春節連假進入尾聲，將湧現大量北返車潮，是北上最塞的一天。根據高公局即時路況顯示，國1北向虎尾-西螺路段「紫爆」，時速只有17公里。另外，國5也是車多壅塞，雪隧南端入口排隊5公里。

高公局預估，今日交通量為136百萬車公里，上午易塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里；國5北向宜蘭-坪林等路段；國4西向潭子系統-豐勢。

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▲▼上午國道路況。（圖／高公局即時路況）

根據高公局即時路況顯示，國1北向虎尾-西螺路段，因為有追撞事故，時速只剩17公里；大雅系統-台中系統，車多壅塞，時速不到40公里。另外，國5北向宜蘭-頭城段，時速20公里，雪隧南端入口排隊5公里。

今日相關疏導措施包括：10-18時封閉國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口；12-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；13-18時國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南各交流道之北向入口高乘載管制；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控…等。

▲大年初四國道疏運措施。（圖／高公局提供）