明日湧北返車潮！「國道11地雷路段」曝　上午9點前出發避塞

▲國道今日下午有追撞事故。（圖／高公局提供）

生活中心／綜合報導

明日(2/1)為大年初四，將湧現大量北返車潮，是北上最塞的一天。高公局預估，明日有11個地雷路段，國5可能要塞到隔天凌晨3點才紓解。高公局建議，南部北上於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5於9時前出發，節省寶貴時間。

高公局說明，今日下午國道壅塞路段包括國1北向西螺至員林、台中至后里、新竹系統至湖口；國3北向南雲至名間、和美至大甲、通宵至大山、香山至寶山；國5北向宜蘭至坪林；國6西向東草屯至霧峰系統；國10西向旗山端至嶺口，其餘路段行車大致正常。截至17時，國道交通量為87百萬車公里，仍在預期範圍內。

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另外，14時47分國3北向383.6公里發生2小客車追撞事故占用內側車道，導致回堵2公里；15時43分國3北向65.5公里發生3小客車追撞占用外路肩事故，導致回堵5公里；15時54分國1南向294.8公里發生2小客車追撞事故占用內側車道，導致回堵6公里，以上事故均已排除。

▲▼國道今日下午有追撞事故。（圖／高公局提供）

明日為大年初四，高公局預估國道交通量為136百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)的1.5倍，其中北向交通量預估達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。

高公局預判明日重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

▲▼大年初四國道路況預測。（圖／高公局提供）

▲▼大年初四國道路況預測。（圖／高公局提供）

高公局建議，西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發。另外，國5北向用路人，則建議於9時前出發。

明日國道相關疏導措施包括：10-18時封閉國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口；12-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；13-18時實施國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南及國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；另有單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路及匝道儀控等。

▲大年初四疏運措施。（圖／高公局提供）