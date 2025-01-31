國道3路段「紫爆」最慘時速剩14公里　雪隧北上回堵5.5公里

▲國道多路段車多壅塞。（圖／高公局即時路況）

生活中心／綜合報導

今（31日）是大年初三，也是春節連假車流最高峰。根據高公局即時路況顯示，國1北上台中-大雅、大雅系統-豐原以及國5北上宜蘭-頭城等3個路段「紫爆」，時速不到20公里；其中，雪隧南端入口排隊5.5公里。

今日是春節連假的第7天，大年初三除了出遊，也有部分下午提早北返收假的車潮。根據高公局預估，今日交通量為139百萬車公里。

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高公局指出，下午可能壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統，西向仁武-左營端等路段。

▲▼國道多路段車多壅塞。（圖／高公局即時路況）

高公局即時路況顯示，下午1時左右，多路段「紅通通」時速不到40公里。國1北上台中-大雅、大雅系統-豐原以及國5北上宜蘭-頭城等3個路段甚至「紫爆」，最慘時速只有14公里；其中，雪隧南端入口排隊5.5公里。

▲國雪隧南端入口排隊車潮。（圖／高公局即時路況）

今日相關疏導措施包括：5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；10-18時封閉國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口；12-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；13-18時國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南各交流道之北向入口高乘載管制；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

▲國道初三疏運措施 。（圖／高公局提供）