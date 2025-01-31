　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

36歲人妻生19孩「肚子裡還有1個」！　她曝：周末要洗10次衣服

美國一對年輕夫妻即將迎來第20個孩子。（圖／翻攝自Instagram／perfectly_blended_family）

▲美國一對年輕夫妻即將迎來第20個孩子。（圖／翻攝自Instagram／perfectly_blended_family）

文／CTWANT

美國一對年輕夫妻共育19名孩子，而最近36歲的太太再次分享喜訊，表示即將在今年5月迎來第20個寶寶。消息曝光後，部分網友批評他們「靠納稅人的錢養小孩」、「你們需要找另一個愛好」，但夫妻倆認為，大家庭的生活反而讓家裡充滿歡樂和活力。

根據外媒《鏡報》（The Mirror）報導，36歲的黛絲瑞（Desiree）與丈夫克里斯多夫（Christopher），共同照顧19名孩子。實際上，在2人結婚前，黛絲瑞就和前任有3個孩子，克里斯多夫則帶著8個孩子，再婚後便全部住在一起；同時，夫起倆也達成共識，想要擁有更多孩子

據悉，19名孩子年齡從22歲至19個月大都有，如今黛絲瑞又懷上寶寶，而2人希望新生兒是個男孩，這樣家裡孩子的男女數量，就能剛好達到「完美平衡」。

這對夫妻曾接受《Truly TV》到家中訪問，黛絲瑞形容，她的家庭就是「有序的混亂」，每天得洗至少2次衣服才夠，週末更得洗10次。她也坦承，做家事其實不是他們最擔心的是，畢竟她還有許多幫手，但為了確保孩子有足夠食物可吃、電力和水能用，就讓她與丈夫背負著沉重的壓力。

為了減輕經濟負擔，克里斯多夫從事銷售工作，夫妻倆則時常接受媒體採訪，也經營著社群媒體，而他們的TikTok帳號也有超過6.4萬粉絲追蹤。不過，即使有一批支持他們的粉絲，大部分網友仍斥責「造成世界人口過剩」、「這應該是違法的」、「這些孩子根本不可能得到他們應得的陪伴和照顧」、「你們需要找另一個愛好」。

面對外界質疑，克里斯多夫回應，家裡採取「開門見山」溝通法，只要孩子主動提出需要時間或陪伴，他和妻子就會排出時間。

黛絲瑞說，自己只是喜歡分享家庭成員的歡樂時光，「你永遠不會感到孤獨，好像每件事對我們來說都是一件大事」；克里斯多夫則認為，「我最喜歡看著小傢伙們長大，看著他們認識自己，也認識周圍的環境」。

延伸閱讀
各包3.6萬！人妻竟「只給婆婆1.2萬」：她1人花不了這麼多錢　尪怒喊離婚
摳門婆婆「什麼都要AA」！搭老公車回婆家也要付錢　她回嗆1句全家人無言了
原始連結

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／北雲餐廳爆食物中毒7人就醫！　遭勒令停業
獨／罕見巧合！南部地震波助攻　她腰痛爆竟是「體內落石」
60萬粉絲樂天女神曾是亞洲小姐！　嘎琳超狂背景曝光
美航撞黑鷹67死「驚悚音訊」曝光！　航管員狂喊：撞擊X3
熱炒店初二叫貨！　闆娘進-10℃冰櫃慘被反鎖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

家裡到處綠綠的「竟然真的被劈腿」　人妻一看老公手機崩潰

加勒比海驚現「幽靈船」！船上塞13具腐爛遺體　無人駕駛海上漂

時間軸曝光！塔台才剛警告2機就相撞　無線電狂喊：撞擊撞擊撞擊

36歲人妻生19孩「肚子裡還有1個」！　她曝：周末要洗10次衣服

美航撞黑鷹67死「驚悚音訊」曝光！　航管員2度狂喊：撞擊X3

美航「罹難者屍體」被安全帶綁在椅子上！　潛水員憶恐怖救援過程

北韓14歲少年「看5分鐘南韓電影」！　被判勞改14年

美航撞黑鷹67死！　「薩利機長」點出2關鍵：更難避開直升機

美國2025經濟前景樂觀！　學者分析：川普「親商政策」奏效

中國疑建「全球最大軍事指揮中心」　規模近五角大廈10倍

【嘉義5.6地震】台南大樓女兒牆被震垮　她買完水見毀壞愛車傻眼

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

美航客機、黑鷹直升機碰撞墜河　炸成火球畫面曝光...至少18人亡

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

【佛祖 HANDSOME！】 #DJ日進大師參上 參加尾牙整個人都被淨化了XD

【不准笑我！】布偶貓站椅子扶手卻腳滑　媽見直接笑到停不下來XD

「震」撼畫面曝！台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛

問義大利尪是否穿太少？　他搞笑模仿語氣：妳很煩內

萌貓裝睡悄靠近桌上雞塊 飼主一手壓制：想都別想

【嘉義5.6地震】台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛畫面曝！

家裡到處綠綠的「竟然真的被劈腿」　人妻一看老公手機崩潰

加勒比海驚現「幽靈船」！船上塞13具腐爛遺體　無人駕駛海上漂

時間軸曝光！塔台才剛警告2機就相撞　無線電狂喊：撞擊撞擊撞擊

36歲人妻生19孩「肚子裡還有1個」！　她曝：周末要洗10次衣服

美航撞黑鷹67死「驚悚音訊」曝光！　航管員2度狂喊：撞擊X3

美航「罹難者屍體」被安全帶綁在椅子上！　潛水員憶恐怖救援過程

北韓14歲少年「看5分鐘南韓電影」！　被判勞改14年

美航撞黑鷹67死！　「薩利機長」點出2關鍵：更難避開直升機

美國2025經濟前景樂觀！　學者分析：川普「親商政策」奏效

中國疑建「全球最大軍事指揮中心」　規模近五角大廈10倍

北雲餐廳疑食物中毒7人就醫　衛生局勒令停業「稽查揪3缺失」

新的一年該放下的「不在乎清單」　讓心情穩定過得更快樂

前桃猿洋投狂威3個月前獲大聯盟合約　今就遭大都會DFA

過年烤肉太吵！鄰居竟「發射鞭炮制裁」2分鐘…整群人被炸跑

重案回顧／22刀砍死阿嬤！孽孫拿到錢先去嫖妓　還不忘買鹹酥雞

兒月賺8萬拒給紅包「那是我用體力換的」　大姑嘆：要教！兩派吵翻

黃勢芳接任阿管處處長　優化園區服務競爭力爭取國際能見度

韓國交通卡整理包！WOW PASS現金提取功能、T-money享有轉乘優惠

祖雄生完1個月就開機！結婚2年「第一次見佳娜爸媽」　婚禮進度曝光

翁章梁初三發紅包　喊話嘉義優鮮打出名號吸引年輕人返鄉從農

藍寶堅尼82歲翁「突襲」屁股被狂推50公尺

國際熱門新聞

女護士下體磨蹭「男病患頭部」！猥褻拍片

柬童討生活會16種語言爆紅　現況曝

美媒：美航空難已尋獲逾30具遺體

華府墜機67人全罹難！　川普：一連串糟糕決定

美航機撞黑鷹直升機　川普：無人倖存

台女在大馬駕車　失控逆向撞死人

美航撞黑鷹67死！　初步報告：塔台人力配置「不正常」

DeepSeek是否盜用OpenAI模型 用戶也有質疑

被川普點名害空難　前運輸部長反擊了

華府空難　川普怪罪「前同志運輸部長」釀飛安

KK園區原訂今釋放61人！緬軍宣布延遲

黑鷹「偏離限制高度61m」！撞上美航

美航機空難　黑鷹直升機找到1具遺體

美航空難67死　薩利機長點出2關鍵

更多熱門

相關新聞

美航乘客「屍體被綁在椅子上」！

美航乘客「屍體被綁在椅子上」！

美國航空客機29日晚間在雷根國家機場附近與美軍黑鷹直升機相撞，兩機墜河，機上67人全數罹難。而參與救援任務的消防當局也公開了事發當下的緊急情況，並指出潛水員在搜救時見到的慘況。

諷！美航副機師「爸曾是美軍直升機飛行員」

諷！美航副機師「爸曾是美軍直升機飛行員」

憂輝達晶片從第3國流入中國！美議員點名1國家

憂輝達晶片從第3國流入中國！美議員點名1國家

塔台人力有問題？美官員：1人顧2職位很正常

塔台人力有問題？美官員：1人顧2職位很正常

搭上美航　妻「20分鐘降落」秒斷聯

搭上美航　妻「20分鐘降落」秒斷聯

關鍵字：

周刊王北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

年節遊客瘋賞雪！合歡山業者、司機裝雪鍊猝死

初一走春迎財神！　第3個「2000萬超級紅包」頭獎在桃園

《報告班長》張立威過世享年56歲

控「賀軍翔性侵」女荷官身分起底！　竟是竹聯大哥女兒

快訊／輝達宣布：DeepSeek-R1可在NVIDIA NIM使用

《報告班長》張立威最後身影！　暴瘦臉頰凹陷

帶全家環島後「渣夫失聯」！妻存款被領光剩87元

初二走春悲劇！20歲女載全家出遊1死2傷

台中一家八口一氧化碳中毒　夫妻抽搐眼上吊

即／大樂透2億開出2注！17幸運兒抱走百萬

燒肉店大火、星巴克全燒光　顧客驚逃

低溫獨自3天！女登山被留下失聯剩背包

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！

女入境檢查20萬精品包險被搶！桃機回應了

56歲單親媽拍AV！15歲兒發現反應超尬

更多

最夯影音

更多

【嘉義5.6地震】台南大樓女兒牆被震垮　她買完水見毀壞愛車傻眼

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

美航客機、黑鷹直升機碰撞墜河　炸成火球畫面曝光...至少18人亡

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

【佛祖 HANDSOME！】 #DJ日進大師參上 參加尾牙整個人都被淨化了XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面