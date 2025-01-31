36歲人妻生19孩「肚子裡還有1個」！　她曝：周末要洗10次衣服

▲美國一對年輕夫妻即將迎來第20個孩子。（圖／翻攝自Instagram／perfectly_blended_family）

文／CTWANT

美國一對年輕夫妻共育19名孩子，而最近36歲的太太再次分享喜訊，表示即將在今年5月迎來第20個寶寶。消息曝光後，部分網友批評他們「靠納稅人的錢養小孩」、「你們需要找另一個愛好」，但夫妻倆認為，大家庭的生活反而讓家裡充滿歡樂和活力。

根據外媒《鏡報》（The Mirror）報導，36歲的黛絲瑞（Desiree）與丈夫克里斯多夫（Christopher），共同照顧19名孩子。實際上，在2人結婚前，黛絲瑞就和前任有3個孩子，克里斯多夫則帶著8個孩子，再婚後便全部住在一起；同時，夫起倆也達成共識，想要擁有更多孩子

據悉，19名孩子年齡從22歲至19個月大都有，如今黛絲瑞又懷上寶寶，而2人希望新生兒是個男孩，這樣家裡孩子的男女數量，就能剛好達到「完美平衡」。

這對夫妻曾接受《Truly TV》到家中訪問，黛絲瑞形容，她的家庭就是「有序的混亂」，每天得洗至少2次衣服才夠，週末更得洗10次。她也坦承，做家事其實不是他們最擔心的是，畢竟她還有許多幫手，但為了確保孩子有足夠食物可吃、電力和水能用，就讓她與丈夫背負著沉重的壓力。

為了減輕經濟負擔，克里斯多夫從事銷售工作，夫妻倆則時常接受媒體採訪，也經營著社群媒體，而他們的TikTok帳號也有超過6.4萬粉絲追蹤。不過，即使有一批支持他們的粉絲，大部分網友仍斥責「造成世界人口過剩」、「這應該是違法的」、「這些孩子根本不可能得到他們應得的陪伴和照顧」、「你們需要找另一個愛好」。

面對外界質疑，克里斯多夫回應，家裡採取「開門見山」溝通法，只要孩子主動提出需要時間或陪伴，他和妻子就會排出時間。

黛絲瑞說，自己只是喜歡分享家庭成員的歡樂時光，「你永遠不會感到孤獨，好像每件事對我們來說都是一件大事」；克里斯多夫則認為，「我最喜歡看著小傢伙們長大，看著他們認識自己，也認識周圍的環境」。

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