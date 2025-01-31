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27歲男師加畢業生好友！傳露骨性暗示「誘惑裸聊」　被揭發下場慘了

▲▼網上聊天。（示意圖／VCG）

▲日本一名男教師與畢業生在網上互傳露骨性內容和裸聊，而被停職4個月。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

日本靜岡縣一名27歲初中男教師被揭發與已升讀高中的前學生發生不當關係，不僅在網上相互傳送露骨性暗示內容，還在視訊通話中與對方裸聊。此事經另一名畢業生向校方舉報後曝光，縣教育委員會隨即展開調查，並對相關男教師做出停職處分。目前，這名教師已承認錯誤，並為其行為造成的不良影響道歉。

據靜岡電視台報導，事件中的男教師是涉事女同學在校時的社團指導老師。起初，女學生先在社群媒體上關注了老師的帳號，2人因此建立聯繫。隨後，師生2人的關係進一步發展，開始透過社群媒體傳送訊息，內容包含露骨的性暗示及性騷擾言論。接著，他們更進一步透過影片通話，互相展示內衣及乳房等私密影像。

這種不當關係持續了一段時間，直到另一名畢業生發現，向校方反映後，事件才被揭發。在縣教育委員會的調查中，這名男教師承認與前學生在社群媒體上有互動，並傳送不當訊息。然而，他辯稱他認為「透過社群媒體與在校學生交流是不對的，但與校友交談則沒問題。」

委員會指出，教師的說法顯然無法為其行為開脫，因為他的行為已嚴重違反教師職業道德，不僅對學生造成傷害，也損害了學校及教育界的形象。縣教育委員會隨後對這名男教師處以4個月的停職處分，希望藉此警示其他教師，要維護教育界的良好形象，並強調師生關係應保持專業且適當的界線。

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