空姐被甩飛！波音客機降落時「異常搖晃」　她重摔在地尾椎骨折

▲全日空一架波音客機降落於美國時疑似遭遇亂流，導致多名空服人員受傷。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

全日空（ANA）一架載著185名乘客與11名機組人員的客機8日降落於美國洛杉磯國際機場時，因遭遇非預期的劇烈晃動，導致多名機組人員被甩飛重摔在地，其中1人尾椎骨折，另外4人全身出現多處瘀青與擦傷。

根據Aviation Wire報導，全日空編號NH106的波音787-9客機在台灣時間8日上午9時40分左右降落於洛杉磯國際機場。然而在降落過程中，疑似遇到突如其來的亂流，導致多名空服人員受傷，其中一人甚至重摔骨折。

該班機載有185名乘客（包含1名嬰兒）以及11名機組人員（3名飛行員與8名空服員），日本時間8日凌晨1時9分從東京羽田機場起飛。當飛機降落前接近洛杉磯國際機場西北方約100公里、高度約1萬4000英尺（約4267公尺）時，機體突然發生劇烈晃動。

儘管當時安全帶指示燈亮起，但空服員正在進行機艙安全確認作業，而劇烈搖晃更使當時站著的多名空服人員被甩飛。其中一名空服員被拋離地面後，臀部重摔在機艙地板上，待飛機抵達洛杉磯後，她也立即被送往當地醫院，並被診斷為骶骨挫傷。

她返日後1月10日再次在日本就診時，才被確診為尾椎骨折，並於24日於其他醫院接受核磁共振檢查，才在27日最終確診傷勢。

除此之外，還有另有4名空服員也因亂流受傷，全身出現多處瘀青及擦傷。其中3人曾在洛杉磯當地醫院接受檢查，返日後再度就診，確認未有骨折情形；另一人則在回到日本後進行檢查，也沒有被診斷出有骨折情形。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）與日本國土交通省航空局（JCAB）28日將此事件認定為「航空事故」，目前詳細事故發生原因仍在調查中。