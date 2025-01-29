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日本人今年都來這參拜！唯一有「活體白蛇」神社　御守藏蛇皮超招財

岩國白蛇神社其實離岩國車站不遠，走路不到半小時路程。（翻攝岩國白蛇神社X）

▲岩國白蛇神社其實離岩國車站不遠，走路不到半小時路程。（翻攝岩國白蛇神社X）

圖文／鏡週刊

今年是蛇年，不少人在台灣走春走膩了，會選擇來到日本來趟不同風格的新年旅程，那不妨來日本山口縣岩國市「岩國白蛇神社」一睹國家天然紀念物「白蛇」活體，再收集內藏白蛇蛻去的蛇皮的御守，體驗「神的使者」給予的祝福。

日本人今年都來這參拜！唯一有「活體白蛇」神社　御守藏蛇皮超招財

▲岩國白蛇神社吸引許多日本人參拜。（翻攝岩國白蛇神社X） 

岩國白蛇是日本國家天然紀念物，相傳數百年前，岩國市居民相信白蛇是「神的使者」，能夠保護當時的藩主的糧倉免受老鼠危害，逐漸受到信仰，各地也開始興建神社，「岩國白蛇神社」則在2012年建成。

日本人今年都來這參拜！唯一有「活體白蛇」神社　御守藏蛇皮超招財

 ▲岩國白蛇被視為神的使者，眼睛為寶石紅色。（翻攝岩國白蛇神社X）

「岩國白蛇神社」分為本殿及拜殿，內裝如其名有許多關於白蛇的裝飾，神社門口會先看到一個白蛇造型的「手水舍」，務必記得洗淨雙手再進去參拜。

日本人今年都來這參拜！唯一有「活體白蛇」神社　御守藏蛇皮超招財

▲岩國白蛇神社有許多白蛇裝飾。（翻攝岩國白蛇神社X）

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▲抬頭也能看到白蛇。（翻攝岩國白蛇神社X）

日本人今年都來這參拜！唯一有「活體白蛇」神社　御守藏蛇皮超招財

▲白蛇造型的「手水舍」，供民眾參拜前洗淨雙手及身心。（翻攝岩國白蛇神社X）

最特殊的是，岩國白蛇神社可直接到觀賞區近距離欣賞「神的使者」，一睹白蛇活體真面貌，據日媒報導，從日本的除夕夜開始不到一週時間內，就有超過10萬人來參拜。

日本人今年都來這參拜！唯一有「活體白蛇」神社　御守藏蛇皮超招財

▲民眾可近距離一睹白蛇樣貌。（翻攝岩國白蛇神社X）

參拜並看完活體白蛇後，也別忘了為自己抽一隻超萌「白蛇靈籤」，由巫女親自摺出來的可愛白蛇還會吐舌，而籤筒則是洞穴，一整面白蛇從穴中鑽出畫面非常逗趣，但要注意的是，就連這些籤都會「冬眠」，常常被掃空。

日本人今年都來這參拜！唯一有「活體白蛇」神社　御守藏蛇皮超招財

▲超萌「白蛇靈籤」從洞穴中穿出，快拿一個來看看今年運勢。（翻攝山口縣X）

最後則是超特殊的「白蛇蛻皮御守」，這與一般常見御守不同，神社將守護神白蛇所蛻下的蛇皮，放入御守中加持，想要提升運勢及財運，這個絕對不能錯過！

日本人今年都來這參拜！唯一有「活體白蛇」神社　御守藏蛇皮超招財

▲白蛇蛻皮御守內藏白蛇脫下的皮，保佑身體健康、金錢財運來，堪稱必買。（翻攝岩國白蛇保存會官網）

岩國白蛇神社

  • 地址：山口縣岩國市今津町6-4-2
  • 營業時間：9時至17時（全年無休）
  • 交通：岩國車站步行約20分鐘；JR岩國站搭乘岩國巴士，在「長山公園」或「天神町」巴士站下車，步行5分鐘。
  • 入場費：無


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