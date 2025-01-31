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北韓14歲少年「看5分鐘南韓電影」！　被判勞改14年

▲▼北韓2少年偷看韓劇被抓！遭判12年勞改　在數百同學前被上銬。（圖／翻攝自X平台）

▲北韓少年偷看南韓電影遭判勞改。（示意圖／翻攝自X平台）

記者王佩翊／編譯

北韓為了阻斷韓流文化對青少年的影響，先後通過多項相關法律，除了眾所周知的《反動思想文化排擊法》外，南韓媒體《每日北韓》近日得知，北韓還有一條未公開的《未成年犯罪防止法》。其中明顯規範禁止青少年接觸韓流文化，防止14歲以下未成年人涉及所謂的「不良行為」。

《每日北韓》近日取得了北韓未公開《未成年犯罪防止法》的全文。該條法律於2020年9月25日由最高人民會議常任委員會頒布，但當時並未對外正式發布。從條文內容來看，核心重點在於防止14歲以下少年做出不良行為。

北韓在同年12月也通過了一項《反動思想文化排擊法》，其中最嚴厲的懲罰可達死刑，而《未成年犯罪防止法》這條專為未成年人訂定的法律似乎是為了進一步加強對青少年的管控。

根據北韓法律，14歲以下的兒童無法被追究刑事責任，因此《未成年犯罪防止法》規定，如果未成年人的行為導致「嚴重後果」，則必須由其監護人承受行政處罰或刑事處分。雖然近年來不斷有因觀看韓流影片導致被判死刑的消息傳出，但至今尚未有14歲以下兒童因此被判重刑的具體報導。而對於14歲以上的青少年，北韓當局則毫不手軟。

《未成年犯罪防止法》頒布後，表面上對14歲以下的兒童提供了一定的法律保護，使其不會直接受到刑事處罰，但也等同於讓年滿14歲的青少年被視為成年人，需承擔與成人相同的法律責任。

2021年11月7日，一名當時年僅14歲的北韓中學生因觀看2010年上映的南韓電影《大叔》短短5分鐘，就被判處14年勞動教化刑，顯示北韓當局對韓流內容的打擊力度極為嚴苛。

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