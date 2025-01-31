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春節徒步走日本神阪京！　羅智強透露：「每日一萬步」他不再生病

▲▼ 羅智強春節徒步走日本神阪京。（圖／翻攝羅智強臉書）

▲羅智強春節徒步走日本神阪京。（圖／翻攝羅智強臉書）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委羅智強春節期間前往日本，從28日起在神阪京徒步旅行，他透露，這次想用走路的方式，為父母親祈福，這是報答辛苦拉拔他長大的父母一點心意。31日他再透露，其實他決定「每日一萬步」的第一個原因是因為，「開始走路，不再生病」，更像大家喊話「親愛的朋友，你還在等什麼，和我一起走路吧！」。

羅智強指出，開始走路，不再生病，這是他開始「每日一萬步」的第一個原因，去年上半年，他不是在生病，就在準備生病的路上，感冒好了又中、中了又好、好了再中，幾乎陷入無窮無盡的循環，但忙碌的工作、加上剛選上立委求好心切，質詢問政服務樣樣要求品質，他也沒辦好好養病。

羅智強提到，在上個會期國會改革大戰時，因為他是選區離立法院最近的國民黨立委，每當要排隊守夜時，為了體諒外縣市、選區遠的夥伴，不想讓他們舟車勞頓，還要在議場顧門口，他都自告奮勇的在立法院議場外輪值大夜班（這就是義氣）。他在立法院門口睡了六晚，幾乎都是抱病守夜，而且，守完病況就加重，雖然「耐操」是他從政之路的重要資產，但一直病，也讓人很氣惱，他開始擔心身體是不是有問題，但也檢查不出什麼，直到三個多月前，他下定決心好好對待自己的身體「我不要再生病了」，因為，沒有好的身體，怎麼服務人民、服務國家？

羅智強透露，他訂了一個風雨無阻、忙碌也不休的新目標「每日一萬步」，從10月17日開始這個計畫，只有3天因為腳扭傷沒辦法達標，已堅持超過100天，從那天開始，他就沒有再生病了，這一段時間，流感很凶，身邊的朋友、辦公室的同仁中了好幾輪，但他卻百毒不侵，愈走愈強壯，下半年的會期，為了財劃法等三法大戰，他也在立法院守夜三個晚上，天氣極冷，幾乎三夜未闔眼，他本已做好大戰完病倒的心理準備，但神奇的是，幾乎三天沒睡，他卻在大概二天後，體力就復原了，生龍活虎的，好像什麼事都沒發生。

羅智強說，現在，除了在立法院努力問政、監督政府之外，他也把推廣走路當作新的志業，「好東西要和好朋友分享」，這段時間，他找了快五十位朋友一起線上走路，也開了「散步到月球」的平台，就是要讓大家和他一樣，百毒不侵、頭好壯壯，「每日一萬步，健康萬萬年」。

臉書上羅智強PO出幾張他在日本的照片並說，昨天在神戶「休息」一天，說是休息，其實跑了三間很美的咖啡廳，也走了二萬步路，現在是日本的清晨，他要「挑戰京都」了，今天拚一點，應該可以完成目標，京都達陣，和之前一樣，我也要一邊走路，一邊默禱「爸爸健康、媽媽平安」，為爸媽祈福。

▲▼ 羅智強春節徒步走日本神阪京。（圖／翻攝羅智強臉書）


 

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