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日人妻過年被逼辭百萬年薪工作　公公一句話讓她氣炸拒幫忙

記者黃翊婷／綜合報導

在觀念比較傳統的家庭中，媳婦們可能會被要求負責全部家務。日本一名年收入破百萬的人妻田中麻衣（化名）抱怨，新年期間與丈夫一起返回鄉下老家，卻被當成傭人一樣對待，不僅要準備30、40人的餐點，還被要求辭職當家庭主婦、照顧年邁公公等等，讓她氣到當場下定決心，即使公公未來生病需要他人照顧，她也絕對不會幫忙。

▲▼家庭,夫妻,家暴。（圖／CFP）

▲田中麻衣抱怨夫家的親人觀念都很傳統。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，36歲的田中麻衣年薪為650萬日圓（大約新台幣138萬元），丈夫的年收入為760萬日圓（大約新台幣162萬元），夫妻倆的薪水均高於平均值，她也會負擔家庭開銷以及房屋租金，並非只靠丈夫一人支撐家庭經濟。

田中麻衣提到，丈夫的老家在鄉下，親人的觀念比較保守，丈夫曾經詢問她要不要一起返鄉過年，因為他們家的過年很麻煩，當時她沒有多想就答應了，如今卻感到後悔，甚至把這件事情當成一年一度的修行。

田中麻衣表示，今年過年有9天連續休假（指2024年末至2025年初），丈夫老家的人仍有「男主外，女主內」的觀念，所以回去之後，她不僅被要求和其他女性成員一起準備30、40人份的餐點，還被男性成員要求辭職當家庭主婦、再生一個孩子等等，理由是「媽媽不在家，小孩會變壞」、「沒有兄弟姊妹的孩子很可憐」，公公甚至以訓斥的態度要求她，如果有一天公公生病了，媳婦必須負責照顧。

田中麻衣說，最後公公還說出「現在這個時代，有些人會拋棄丈夫或父母，所以要小心」，說完周圍的男性成員便一起大笑，讓她感到很不滿，因此默默在心中下定決心，若未來有一天公公真的需要他人照顧了，她也絕對不會幫忙。

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