明起各地有雨　開工日濕冷「2500公尺↑高山有望降雪」

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者蔡玟君／台北報導

根據中央氣象署最新預測，今（30日）晚上受到輻射冷卻影響，日夜溫差大，晚上到明天清晨需做好保暖工作。氣象署表示，從初三開始白天中南部、台東有局部降雨出現，入夜後其他地區也有降雨可能；下周一開工日受到冷氣團影響，天氣轉為濕冷，周一、周二西半部高山有降雪機率。

氣象署表示，今天白天高溫回升幅度快，但晚上輻射冷卻影響、日夜溫差大，西半部需留意低溫。另外，明天清晨西半部可能會起霧影響能見度，而馬祖地區同樣有局部起霧情況，需隨時留意航班資訊。

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▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨方面，從今天晚上起台東、恆春半島、東北角地區可能會出現零星降雨，明天後水氣增多，南部、台東地區有降雨可能，明晚則是中南部、花東、北台灣轉為局部降雨，民眾記得攜帶雨具備用。

初四隨著水氣往北移，加上有鋒面接近北邊海面，北部、東半部容易有局部降雨，其他地區也有零星降雨。而隨著初五鋒面通過、東北季風南下，下周一開工日則有強烈大陸冷氣團南下，天氣轉為濕冷，北部、東半部較有降雨機會，中南部山區也有局部零星降雨可能。

受到強烈大陸冷氣團影響，周一、周二西半部高山地區有零星降雪機率，北部、宜蘭地區海拔2500公尺以上，以及中南部海拔3000公尺以上高山，都有可能。冷氣團影響將持續到下周三清晨，預估周三、周四溫度才會回升，提醒民眾注意保暖工作。

▲未來一周天氣提醒。（圖／氣象署提供）