　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸年輕人流行換房過年　節省旅遊開銷

▲出境，機場，旅行，旅遊，單身女性，一個人。（圖／視覺中國CFP）

▲春節旅遊花費高，換房居住成為新選擇。（圖／CFP）

文／中央社

綜合中國媒體報導，為省下春節期間高額的旅遊花費，中國年輕人圈近期掀起「換房過年」潮，拿自己的房子與旅遊地的當地人換房居住。

據封面新聞、大象新聞等中國媒體報導，住在黑龍江哈爾濱的侯雲浩，春節期間想帶家人到福建過年，但福建熱門城市的住宿花費是一筆不小的開銷。侯雲浩隨後在社群平台徵求「換房過年」，不少福建人傳訊息表示有意願換房。

侯雲浩表示，因為他的住處離「冰雪大世界」和太陽島「雪博會」等哈爾濱知名景點較近，所以很多人詢問，已經換到在福建湄洲島的房子。

住在廣州的楊嶸則早在2024年的「十一」假期，就執行過「換房旅遊」的想法，換到新疆的住處。他表示，這比起找飯店便利很多，計劃在今年春節也尋找合適的城市進行換房。

▲▼人潮,中國,大陸,旅遊。（圖／CFP）

但「換房旅遊」僅靠雙方口頭約束，沒有較強的法律效力，因此可能會面臨對方臨時通知無法換房、房屋遭到破壞等狀況。

有些年輕人因而透過正式簽訂書面或電子協議，明確具體的換房規則，包括入住時間、責任分工（如清潔、損壞賠償等），保障雙方權益。不過從專業角度來看，這樣的協議難以在發生糾紛時有效保障權益。

北京中銀（鄭州）律師事務所律師梁利波認為，中國尚未頒布專門針對「換房過年」的法規，雙方權益在法律架構下缺乏明確界定，換房協議大多是私下擬定，條款粗糙簡陋，甚至連基本的違約責任都含糊不清。一旦發生糾紛，這些不嚴謹的協議無法成為維權的有力武器。

他進一步指出，目前也缺乏專業的監督平台，雙方訊息的真實性難以核實，房屋實際狀況、設施配備是否如實描述也存在問題。若出現房屋損壞、財物丟失甚至私自轉租等糾紛，無法界定責任、尋求賠償，雙方權益難以獲得保障。

四川恆融律師事務所律師項鴻表示，在信用體系還未完全建立時，這種「交換式旅遊」缺乏監督平台和法律保障。目前中國國內幾乎沒有大型且成熟的換房網站或平台，換房旅居形式仍有很大漏洞。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
李多慧開卡給父母「驚人額度曝光」
快訊／美航黑盒子找到了！　人類殘骸被沖上岸
快訊／《報告班長》張立威初一離世　享年56歲
三井吃年夜飯上吐下瀉！業者：內部生產沒問題
趙小僑育女拍片1舉動遭酸「把小孩教壞了」！　劉亮佐罕見嚴肅解

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸年輕人流行換房過年　節省旅遊開銷

陸春節電影票房將破130億　動畫片《哪吒》領頭兩天賣近40億元

雙贏！台團隊前進山西小村莊　立體栽種草莓「生態農場」四季收成

大陸年輕人瘋求神　不求姻緣只求財

辣條起源地　湖南零食稱霸陸年貨市場

被問「偷竊OpenAI技術」　DeepSeek：做AI誰不是站巨人肩膀上？

內衣塞蟒蛇！女子胸前怪怪的　海關一查傻眼：牠還在動

無印良品將在大陸開低價門市　七成商品「只要百元」

星巴克中國銷售額下跌　瑞幸崛起成最大咖啡品牌

隱私問題？DeepSeek在義大利AppStore下架　機構：需了解個資安全

三環幫大哥慘被槍殺斷掌　5嫌竟是自家人！刑事局解送返台

巨大機械技師2度搶鎮瀾宮頭香！　開廟門「蛇進來」抱走1.8萬金媽祖

藍寶堅尼82歲翁「突襲」屁股被狂推50公尺

女孩練韓團舞遇超強路人 一加入秒成全場焦點！

【幻想她是最好的】計程車司機分享維持30年婚姻的祕訣

【上輩子是蛇嗎？】貓咪懶得動躺著滑出紙箱XD

【萬用Lucy健康操】當你被拉進舞池但你不會跳舞：

南鯤鯓國運籤出爐「一重江水一重山」　廟方：字面上是下籤

【人體升降機】下樓梯爸爸自動蹲下背女兒XD

【呼喚阿公の咒語】萌娃站樓梯間叫阿公抱抱！5秒後阿公立馬從樓下出現XD

陸年輕人流行換房過年　節省旅遊開銷

陸春節電影票房將破130億　動畫片《哪吒》領頭兩天賣近40億元

雙贏！台團隊前進山西小村莊　立體栽種草莓「生態農場」四季收成

大陸年輕人瘋求神　不求姻緣只求財

辣條起源地　湖南零食稱霸陸年貨市場

被問「偷竊OpenAI技術」　DeepSeek：做AI誰不是站巨人肩膀上？

內衣塞蟒蛇！女子胸前怪怪的　海關一查傻眼：牠還在動

無印良品將在大陸開低價門市　七成商品「只要百元」

星巴克中國銷售額下跌　瑞幸崛起成最大咖啡品牌

隱私問題？DeepSeek在義大利AppStore下架　機構：需了解個資安全

返鄉住婆家「跟老公床戰」婆婆門外偷聽　人妻開大絕！網喊狠人

孫生過年放煙火「突炸開直衝眼睛」　驚悚畫面曝光：當下眼前一片亮

嘉博館初二至初五開館　主題展《來嘉呷飯-嘉義火雞肉飯特展》

金門路口機車、轎車對決！下場雙雙遭火焰吞噬　騎士送醫

市營利事業銷售額連5年創新高　黃敏惠初二廟宇發紅包感謝市民

治療師推「居家3招伸展」！追劇廣告也能做　圖解示範一次看

政大「X學院」斥資2億改造實驗基地　結合青年旅館、展演舞台

萬華小吃店爆衝突！醉男與2員工拉扯互毆　遭警壓制管束

明起各地有雨　開工日濕冷「2500公尺↑高山有望降雪」

看菇菌+品清酒+吃黑翅鳶麵　霧峰農會邀你來走春

【人體升降機】下樓梯爸爸自動蹲下背女兒XD

大陸熱門新聞

陸屁孩拿鞭炮炸下水道　把自己轟上天

舅新年帶「整車禮物」　外甥女瞬間眼神死

甄嬛全家被流放之地！　解密堪比「黃泉路」的寧古塔

中共認了！緬甸有「36個中國詐團」雇傭超過10萬人

中國棋王「犯規輸棋」　南韓棋院道歉了

被問「偷OpenAI技術」　DeepSeek：無奈

影／28年前他曾飛越黃河！

央視春晚機器人跳扭秧歌　最後被扶下台

女子胸前怪怪的　海關一查傻眼：有活蟒蛇

全紅嬋回家過年　遭瘋狂遊客包圍

30元買12元蔬菜找多少錢？　數學題難倒小學生：不是18元

時隔7年！王菲再登春晚…陸網感動

影／奇觀！小西天懸塑近400年一塵不染

女婿開車回頭看　全身發毛「岳母不見了！」

更多熱門

相關新聞

到三井日式料理吃年夜飯上吐下瀉　業者回應了

到三井日式料理吃年夜飯上吐下瀉　業者回應了

知名日式料理品牌「三井日式料理」在過年期間遭多名顧客於Google評論留下​​一星負評，指28日除夕當天預約用餐，但當天現場帶位混亂、用餐秩序大亂，甚至用餐後出現上吐下瀉情況。業者今（30日）還原當天情況，指因電腦當機導致影響現場約1小時時間，而對於有顧客表示用餐後出現上吐下瀉，初步內部了解生產流程、食物保存與製作都沒有問題，現在仍持續內部確認中。

翁馨儀穿祖母旗袍「高衩開到大腿」：50年前這麼辣！

翁馨儀穿祖母旗袍「高衩開到大腿」：50年前這麼辣！

過年親戚轟炸式提問　他教10招「已讀亂回法」

過年親戚轟炸式提問　他教10招「已讀亂回法」

獨／「好女婿專機」真相曝　台北↔高雄5人70萬

獨／「好女婿專機」真相曝　台北↔高雄5人70萬

鞭炮燒成火球！失控轟炸92秒畫面曝光

鞭炮燒成火球！失控轟炸92秒畫面曝光

關鍵字：

過年旅遊換房

讀者迴響

熱門新聞

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！

快訊／南部10:11發生有感地震！國家警報響

即／嘉義10分鐘連5震！　台南7樓高外牆被震落　

吊車大王初二「回哪個娘家？」　去年全顧到

李芳雯「1年床戰男友400次」！4女星超前衛戀愛史

快訊／10:11嘉義大埔規模5.6「極淺層地震」　最大震度5強

陸屁孩拿鞭炮炸下水道　把自己轟上天

即／「震」撼畫面曝！台南楠西山區傳走山

三環幫大哥慘被槍殺斷掌　5嫌竟是自家人

專訪／情色照拍到攝影師「下面站起來」　國民情婦：我做到了

快訊／南部15:16發生有感地震！國家警報響　初估最大震度5弱

美人魚「整顆頭」被水族館巨魚吞入口中！

《報告班長》張立威過世享年56歲

5組絕美明星孕婦寫真

即／初二「好女婿專機」　直升機來不及申請起飛取消

更多

最夯影音

更多

三環幫大哥慘被槍殺斷掌　5嫌竟是自家人！刑事局解送返台

巨大機械技師2度搶鎮瀾宮頭香！　開廟門「蛇進來」抱走1.8萬金媽祖

藍寶堅尼82歲翁「突襲」屁股被狂推50公尺

女孩練韓團舞遇超強路人 一加入秒成全場焦點！

【幻想她是最好的】計程車司機分享維持30年婚姻的祕訣

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面