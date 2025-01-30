獨／「好女婿專機」真相曝！預計年中啟航　台北↔高雄5人70萬

▲年節返鄉真的有新選擇，勁捷航空預計推出直升機商務飛行。（圖／勁捷航空提供）



記者許權毅、吳奕靖／高雄報導

今天初二回娘家，日前有民眾發文稱有「初二好女婿專機」能夠搭乘直升機，從小港機場直飛松山機場，免去塞車困擾。實際向發文張先生求證，該直升機是友人開設的「勁捷航空」，原先服務有勘查、拖吊作業等，預計年中申請過後，開始商務飛行，台北飛高雄每次費用落在60至70萬元左右，可供5人搭乘，有2、3名上市櫃老闆詢問「高雄飛墾丁」，價錢待定，鎖定金字塔頂端客群。

年節時刻，返鄉方向除了開車、搭乘火車高鐵，「直升機返鄉」可能要進入民眾目光了。一名張先生在臉書社團「Dauding 共乘（返鄉、通勤、旅遊、順路包裹）」貼文，以「初二好女婿專機」，不塞車、不排隊，提供5人座位，上機地點在高雄機場，並於松山機場降落，共乘費用視飛行時間分攤，吸引2.8萬人按讚討論。

▲「初二好女婿專機」引起關注，發文張先生證實有此事，僅是申請來不及通過，只好取消。（圖／翻攝自臉書／Dauding 共乘（返鄉、通勤、旅遊、順路包裹））



許多人認為，該貼文是否只是「趣味文」，實際查看高雄小港機場現況，並無高雄返回台北班機，停機坪上也只有一架小飛機準備飛往外島，並無直升機。民眾則認為，若真的可行，確實是很特別的方式，但會擔心是不是詐騙，時間是不是不好配合，當然也有價錢考量，也會擔心安全問題。

▲▼勁捷航空直升機有資歷豐富機師，目前有空拍、吊掛等服務。（圖／勁捷航空提供）



實際跟發文張先生求證，該班機確實有打算實行，業者是友人所開設的勁捷航空公司，過年期間因來不及申請，預計暑假會有班機。

勁捷航空說明，商務專機的業務確實有，目前還在向民航局申請中，預計年中會正式開始。勁捷2021年成立，機師都有20年以上經歷，機務維修、品管和安管主管的資歷也逾25年，機隊引進Bell 407GXi直升機，平時業務範圍有高壓電活線礙子清掃、空中巡視、空拍、空中勘查、空中吊掛。不只如此，勁捷航空還跟空拍大師陳敏明合作，至太魯閣、八通關進行一系列拍攝，讓陳敏明感觸頗深。

▲勁捷航空也跟空拍大師陳敏明（左）合作，日前到花東拍攝。（圖／勁捷航空提供）



此次鎖定加入商務專機飛行，雖年節期間暫時無法成真，但暑假期間需求又會上升，已經有民眾詢問高雄直飛墾丁的可能性，就是想避開每逢暑假，墾丁車程遠又塞的情況。