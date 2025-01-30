過年親戚轟炸式提問　他教10招「已讀亂回法」！全場笑翻

▲過年最怕被問東問西。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

農曆新年即將到來，不少年輕人又得面對長輩的各種問題攻勢，不管是工作、感情還是生子，都讓人頭痛不已，有網友分享10招「已讀亂回」的回答，讓長輩一秒閉嘴，貼文曝光，網友大讚狂笑，「跟親戚都處不好最舒服了，不會有這些問題」、「學起來過年用！」

網紅「蜜蜂爹」在Dcard發文，「過年就是要已讀亂回阿，不然要幹嘛？」列出長輩們最常關心的問題，包括為什麼不生小孩、有沒有對象、老了怎麼辦、做什麼工作等，共10種。

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Q1：為什麼不生小孩？

A：不想生不認識的人

Q2：有男／女朋友嗎？

A：有一些

Q3：為什麼不帶回家？

A：他自己有家

Q4：老了怎麼辦？

A：跟你一樣到處問

Q5：買房了嗎？

A：已購買，小孩很愛吃

Q6：在哪裡工作？

A：在外面

Q7：做什麼工作的？

A：做自己

Q8：年終領多少？

A：老闆給多少是多少

Q9：一個月有多少？

A：有時30天，有時31天

Q10：你多大了？

A：比去年大一歲

貼文曝光，網友笑翻，「全世界有50%的問題都可以用4個字來解決=乾你屁事」、「突然覺得自己很幸運，他們不會問東問西的，過年都是一起打麻將」、「道理我都懂，但有沒有辦法這樣回，還能拿紅包的方法」、「這邊建議遇到問題一律回答：我是自由的」。

不過也有網友認為，長輩只是想找話題聊天，沒有惡意，「只有魯蛇才會覺得人家是不是在針對他」、「這樣會被長輩巴頭吧，我都會乖乖回答，順便反問他子女或他自己」。