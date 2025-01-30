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到「三井日式料理」吃年夜飯上吐下瀉！業者：內部生產沒問題

▲▼三井日式料理團圓飯亂象。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲民眾爆料除夕當天到三井日式料理吃團圓飯諸多亂象。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者蔡玟君／台北報導

知名日式料理品牌「三井日式料理」在過年期間遭多名顧客於Google評論留下​​一星負評，指28日除夕當天預約用餐，但當天現場帶位混亂、用餐秩序大亂，甚至用餐後出現上吐下瀉情況。業者今（30日）還原當天情況，指因電腦當機導致影響現場約1小時的時間，而對於顧客上吐下瀉的說法，初步內部了解生產流程、食物保存與製作都沒有問題，現在仍持續內部確認中。

三井日式料理品保部副理邱馨慧接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，除夕當天來客數眾多，受到電腦當機影響現場約1小時左右後恢復正常，現場受影響的客人數還在統計當中。至於留下負評的該組客人在用餐當下亦有抱怨等待太久，後由於出餐等待時間較久，和客人確認未出餐的餐點不需要之後，扣除未出餐的餐點金額後為客人結帳。

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對於客人抱怨回家後上吐下瀉，邱馨慧表示，目前初步內部確認生產流程、食物保存和製作都沒有問題，為什麼會發生這個現象，目前還無法確認原因，但會持續內部確認，並會有專人與顧客聯繫。

而北市衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁指出，尚未接獲疑似食品中毒的通報，但將派員前往依食品衛生規範準則，針對人員衛生、食材處理、作業場所衛生、病媒防治、設施設備管理進行稽查，並要求限期改善，若時間到還未改善，將依違反食品安全衛生管理法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。

▲▼三井日式料理團圓飯亂象。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼民眾抱怨除夕到三井日式料理吃團圓飯，回家還上吐下瀉。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼三井日式料理團圓飯亂象。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

整起事件起於台北知名的日式餐廳「三井日式料理」近日爆出，有多名客人除夕夜前往用餐，回家後出現上吐下瀉的症狀，許多人因此到Google評論上留下負評，另外更有人抱怨吃到的A5和牛是冷的。

點開「三井日式料理」的評論可以看到，近期有多筆一星評論，內容都是提及除夕夜的亂象，包括系統故障導致現場大亂，宛如薑母鴨餐廳，等了半小時才入座「所有人都在門口吹冷風。」此外，點餐內容也被限制，結果團圓飯吃到半夜12點，最後的水果還是「切一半的櫻桃」，讓消費者大傻眼。

另外還有消費者留言「菜都是冷的也不熱，吃完都11點多了，回去之後家人們還上吐下瀉」、「每道菜間隔半小時以上 順序也錯亂 吃完都11點了…回去之後家人還上吐下瀉 爛。」

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