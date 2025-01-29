開工日冷氣團「有寒流潛力」　專家：下周低溫探4到6度

▲開工日可能又有一波冷空氣影響。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／台北報導

今天大年初一寒流減弱，各地氣溫逐漸回升，不過氣象署預測下周一開工日又有一波強烈大陸冷氣團報到。專家預估，下周二到周三轉乾冷後加上輻射冷卻，各地空曠地區很可能剩4到6度或更低的低溫發生機會，台北市這次不排除又會有10度或以下低溫的機會，有達到寒流等級的潛力。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」貼文指出，今天清晨依然是輻射冷卻非常明顯的一天，最低溫又回到苗栗三灣大河，凌晨3點觀測到只有2.3度，但後來此資料被拿掉了，再來是苗栗公館4.1度、苗栗西湖4.8度、然後在基隆七堵、新北石碇等地都是4.9度。

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吳聖宇說，目前預報來看，較穩定天氣預估可以持續到後天初三白天，初三晚間南邊雲層水氣將逐漸向北擴展，由南往北雲量將會增多，並且逐漸會有出現短暫陣雨的機會；初四台灣位於鋒面前的偏南風環境中，各地雲量都偏多，並且會有些局部短暫陣雨的機會，雖然雨勢不大，但是降雨的機率較高。

吳聖宇指出，收假日初五北邊的鋒面系統將快速南下掠過台灣，後方中高層的短波槽也將緊跟著將在下周一上班日掠過台灣附近，預估中部以北、東半部地區持續會有短暫陣雨的機會，可能只有南部會是相對比較穩定，偏向多雲的天氣型態，等到下周二、三乾冷空氣南下，天氣才會明顯穩定下來。

他提醒，下周一強冷空氣南下，溫度會大幅度往下降低，下周二、三轉乾冷後加上輻射冷卻作用，各地空曠地區很可能又會有很低的溫度（4到6度或更低）發生的機會，台北市這次不排除又會有10度或以下低溫的機會，目前預報是強烈大陸冷氣團，但是有達到寒流等級的潛力，後續可以持續觀察。