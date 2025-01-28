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除夕夜至明晨仍有「10度以下」！周末轉有雨　開工日再降溫

▲▼氣象署預報，明29日初一至30日初二白天，各地氣溫回升。（圖／氣象署）

▲氣象署預報，明29日初一至30日初二白天，各地氣溫回升。（圖／氣象署）

記者林育綾／台北報導

今（28日）是除夕夜，雖白天有明顯回溫，但氣象署預測，此波寒流在入夜將持續影響至明天初一清晨，台南以北、宜花、金門等地區，尤其新北、苗栗仍會出現「10度以下」低溫。初一至初二白天各地氣溫回升，但初四及初五周末連假最後2天降雨機率增加，下周一2月3日開工可能迎接大陸冷氣團，全台各地再有感降溫。

氣象署氣象預報員張承傳表示，今日各地晴到多雲，氣溫方面，白天溫度明顯回升，北部及宜花地區16至18度，其他地區也有19到20度。不過，這波寒流將在除夕夜入夜後持續影響到明日清晨，台南以北、宜花、金門，尤其新北、苗栗，仍有機會迎接10度以下低溫，台東、高屏也有12到13度。

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▼寒流將在除夕夜入夜後持續影響到明（29日）清晨。（圖／氣象署）

▲▼氣象署預報，明29日初一至30日初二白天，各地氣溫回升。（圖／氣象署）

至於明天白天，寒流威力減弱，氣溫將上升1至2度，體感更舒適，全台多雲到晴；但基隆北海岸、東半部、恆春半島需留意長浪。

初二清晨受到輻射冷卻影響，新北等地仍有10度以下低溫；不過到了白天，溫度持續回升，可來到20度以上，中南部也有22至24度，適合出遊。

氣象署分析，2月1日初四白天還是比較溫暖，但鋒面接近並通過，將有零星降雨。2月2日初五，北部氣溫約18至19度、中南部約20度，鋒面通過，降雨機率增加，中南部平地也有雨勢。不過在下周一開工日當天，迎來大陸冷氣團，各地氣溫將明顯下降。

▼氣象署預報，初四初五降雨機率增加。（圖／氣象署）

▲▼氣象署預報，初四初五降雨增加。（圖／氣象署）

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