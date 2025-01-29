走春把握好天氣！初三變天下雨　開工迎強烈冷氣團

▲初三晚上開始有天氣變化，外出要攜帶雨具備用。（圖／氣象署提供）

記者趙于婷／台北報導

根據中央氣象署最新預報，今（29）日寒流減弱，各地氣溫逐漸回升，明日受輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大，初三晚上到初四會有明顯溫度變化，因南邊水氣增多，中南部和花東地區有下雨情況，北台灣也會出現局部降雨，建議出遊要把握初三白天前相對穩定的天氣，初五還有一波冷空氣，預估強度是強烈大陸冷氣團。

氣象署表示，今日寒流減弱，白天氣溫回升，但今日白天東半部地區可能還有局部降雨，西半部地區天氣穩定，明天水氣也會略微減少，但明晚到初三，東北角水氣略微增加，除了東半部有零星降雨外，基隆北海岸白天也會有降雨機率。

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而初三晚上到初四會有明顯溫度變化，鋒面會接近台灣北邊，中南部和花東地區會有局部降雨，北台灣地區也會轉為陰天，可能也會降雨。

下一個鋒面通過時間點在初五，因東北季風和冷空氣影響，初五到開工日，北部、東半部地區和中南部山區可能都會有局部降雨，是偏向濕冷的天氣型態。

氣象署提醒，初一到初三溫度逐漸回升，但仍要留意早晚日夜溫差大，明天清晨還有一波低溫，初三雲量開始增多，下一波溫度變化在初五，鋒面通過後，會有東北季風影響，後續還有一波冷空氣，預估強度是強烈大陸冷氣團，屆時會有明顯溫度下降。

▲下一個鋒面通過時間點在初五。（圖／氣象署提供）