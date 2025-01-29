黃仁勳逛逢甲夜市都沒吃到！粉專曝真相「隔天已送好料台北」

▲黃仁勳逛逢甲夜市。（圖／記者游瓊華攝）



記者施怡妏／綜合報導

AI教父、輝達創辦人黃仁勳先前到台中想逛逢甲夜市卻因人潮太多被迫在「入口折返」，讓不少攤商失望。對此，逢甲夜市在粉專發文表示，雖然黃仁勳當天沒能品嚐夜市美食，但隔天下午就有人特地送上好料到台北給黃仁勳，也歡迎黃仁勳再來逢甲夜市。

逢甲夜市在臉書發文，感謝黃仁勳的光臨，雖然當天沒能吃到夜市美食，但隔天下午已經有人送上逢甲的好料到台北，讓黃總裁能夠「吃好吃滿」，並大喊「迎賓任務完成！」文末還幽默地問大家「誰送的大家猜一猜！」引發網友熱烈討論，許多人猜測是台中市長盧秀燕。

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據了解，黃仁勳當天晚上抵達逢甲夜市，但一下車便被大批民眾包圍，他熱情地為許多民眾簽名、合照；然而，由於場面過於混亂，他在40分鐘內僅前進了100公尺。最終，他不得不向人群大喊「Stop！」並迅速離開現場，整個行程不到一小時便結束，並未品嚐到任何夜市美食。

然而，1月17日中午過後，逢甲多家攤商接到神秘電話，通知要準備自家美食，之後會有人搭高鐵親送台北黃仁勳下榻飯店，彌補他上次美食之旅未竟之憾。

今（29）天大年初一，台中市長盧秀燕被問到，市府是否有協助？對此，盧秀燕回應，「台中是一個有禮貌、熱情的城市，我們不能讓他空手而歸，所以黃仁勳先生後續有吃到台中逢甲夜市的美食，他還滿開心的。」言下之意透露此行動由市府策畫。