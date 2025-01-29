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DeepSeek警鐘！　白宮：美國AI領先中國「僅3至6個月」

▲▼中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）推出新AI模型DeepSeek R1。（圖／路透）

▲中國新創公司深度求索（DeepSeek）的生成式人工智慧（AI）模型震驚全球。（圖／路透）

文／中央社記者石秀娟華盛頓28日專電

中國新創公司深度求索（DeepSeek）的生成式人工智慧（AI）模型震驚全球。白宮的AI沙皇塞克斯28日說，美國仍主導AI領域，但領先中國的優勢僅3至6個月，非常競爭，美國公司過去有點太自滿。

白宮AI與加密貨幣負責人塞克斯（David Sacks）28日告訴福斯新聞（Fox News），DeepSeek生成式AI可與美國人工智慧研究室OpenAI開發的ChatGPT相媲美。OpenAI正在發展下一代模型，但是OpenAI僅領先約3至6個月。

DeepSeek宣稱以較不先進、較少的晶片就能訓練強大的AI模型，外界因此質疑美國在AI領域優勢。AI晶片大廠輝達（NVIDIA）等科技股的股價27日因此重挫。美國總統川普（Donald Trump）也說，DeepSeek對美國企業是「警鐘」。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）28日對此表示，川普相信美國能「重拾AI的主導性」。媒體隨後追問，美國是否已落後於中國。

塞克斯在福斯新聞表示，中國的AI公司迅速追趕上來，而且緊追不放，但「我們沒有失去領先地位」。川普政府會盡一切所能，維持美國主導性。

川普上任隔天即宣布一項規模達5000億美元（約新台幣16兆4400億元）的AI基礎設施計畫，由OpenAI、軟銀（SoftBank）及甲骨文（Oracle）的合資企業Stargate在全美建設數據中心。福斯新聞主播問塞克斯，相較DeepSeek以較低成本快速訓練並建立AI模型，「我們是否花太多錢了？」

▲▼中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）推出新AI模型DeepSeek R1。（圖／路透）

▲白宮認為DeepSeek生成式AI可與美國人工智慧研究室OpenAI開發的ChatGPT相媲美。（圖／路透）

塞克斯指出，美國禁止高階晶片出口到中國，因此，中國必須充分利用它能取得之晶片的潛力，提高晶片效能。美國的出口限制成為他們創新的動力。DeepSeek展示AI模型提高效能的方法，美國的AI公司也會學習，並採用這些高效技術。

他表示，儘管如此，擁有大量、先進晶片仍是優勢。若因此就認為美國不需要大型的數據中心，有點「反應過度」。川普已表明支持興建數據中心，讓業者更容易取得許可、執照，並確保電力供應無虞，以利發展大規模計算能力。

福斯新聞主播問塞克斯，DeepSeek開發生成式AI模型，是否涉及竊取ChatGPT智慧財產權的議題？塞克斯說，這是有可能的，這在AI領域稱為「蒸餾」（distillation）技術，也就是一個AI模型從另一個AI模型「吸取知識」的過程。

塞克斯說：「很多證據顯示，DeepSeek從OpenAI的模型中進行知識蒸餾。OpenAI應該不太高興。」OpenAI未來幾個月會採取措施，防止知識蒸餾。

塞克斯指出，美國須贏得AI競賽。美國的AI公司過去有點「分心」，也有點太「自滿」，他們沒有意識到中國的AI公司與他們的差距其實很近。例如，他們浪費很多時間在推動促進「多元、公平及包容」（DEI）的相關計畫。

塞克斯也批評前總統拜登（Joe Biden）對AI發展提出超過100頁的管制措施，因此束縛美國AI公司的發展。拜登政府似乎以為這是個沒有全球競爭的世界；DeepSeek的發展證明，川普簽署行政命令推翻拜登時代的管制措施是正確做法。

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