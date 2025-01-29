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獨／逢甲攤商接神秘電話！打包小吃直送黃仁勳飯店　盧秀燕證實了

▲輝達尾牙宴當晚逢甲攤商接神秘電話，打包美食直送黃仁勳飯店。（圖／民眾提供）

▲輝達尾牙宴當晚逢甲攤商接神秘電話，要打包自家美食，將直送黃仁勳飯店。市長盧秀燕今天也證實是市府協助逢甲攤商，不要讓黃仁勳空手而歸。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

輝達創辦人黃仁勳快閃台中，原本預計要好好逛逢甲夜市，但其團隊低估台中人熱情，人潮擠爆逢甲夜市，讓他無奈「扁嘴」取消行程。但據悉，1月17日中午過後逢甲多家攤商接到神秘電話，通知要準備自家美食，之後會有人搭高鐵親送台北黃仁勳下榻飯店，彌補他上次美食之旅未竟之憾。

逢甲夜市在昨天除夕夜曝光此秘密行動，今天大年初一，台中市長盧秀燕被問到，市府是否有協助？對此，盧秀燕回應，「台中是一個有禮貌、熱情的城市，我們不能讓他空手而歸，所以黃仁勳先生後續有吃到台中逢甲夜市的美食，他還滿開心的。」言下之意透露此行動由市府策畫。

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▲黃仁勳逛逢甲夜市。（圖／記者游瓊華攝）

▲黃仁勳日前逛逢甲夜市結果人潮擠爆，癱瘓整個逢甲周邊交通道路，結果只走60公尺就決定折返。（圖／記者游瓊華攝）

據了解，黃仁勳到訪前，逢甲管委會就接到電話詢問推薦那些店家，管委會推薦了章魚小丸子、黑輪、創意串燒、雞排等美食，之後成了網路流傳的9大美食清單，但實際上，矽品團隊規劃是「Jensen想在那裡停下吃東西，就在哪裡停下。」並無特定規劃停留地點。

而黃仁勳原定在章魚小丸子攤前下車，然後沿著文華路依序品嘗各家小吃後，在逢甲大學門口上車，無奈人潮癱瘓逢甲，堪比媽祖遶境，黃仁勳幾乎動彈不得，只能原地折返。

▲盧秀燕拜年。（圖／市府提供）

▲盧秀燕今天初一向市民拜年時透露，有協助逢甲商圈攤商將美食直送給黃仁勳。（圖／市府提供）

不過，逢甲攤商在輝達尾牙宴前陸續接到電話，希望各攤準備自家美食，市府將派專人搭高鐵親送抵黃仁勳下榻飯店，而專送的逢甲美食清單也曝光，包括現切水果、惡魔雞排、牛B葫蘆王、創意串燒激旨燒き鳥、日船章魚小王子以及明倫蛋餅、文南九龍城陳記香港茶等都入列，希望讓黃仁勳有另一種機會品嘗到逢甲美食，攤商開心不已，個個都希望，黃仁勳品嘗完美食後，下次就能親臨到場。

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