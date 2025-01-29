DeepSeek為何要開源？　「他的見解」網讚爆：不知在陰謀論什麼

▲中國AI黑馬DeepSeek震撼市場。（圖／路透，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

中國公司深度求索（DeepSeek）發布低成本人工智慧（AI）模型，震撼股市，也引起高度討論。就有網友發文拋問，中國為什麼不把自家技術留著，而是選擇公開？開放程式碼的用意是什麼？貼文曝光後，掀起討論，還有內行網友分享自身看法。

有網友在Dcard上，以「DeepSeek為什麼要開源」為標題發文，提到他最近看到中國工程師開發了DeepSeek，而且是「程式碼開源」（開放原始碼，允許使用者取用）。

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就原PO的理解，一旦開源就可以讓全世界的人一起使用、改進了，中國為什麼不把自身技術保留起來，而是選擇公開？這樣不是反而容易被其他國家超越嗎？還是他的理解有誤呢？開放程式碼是想提升國際影響力嗎？

貼文曝光後，引起討論。其中最熱門的留言寫道，「軟體開源的話就會被全世界的工程師challenge（挑戰），就可以找到更多的問題去解決和更多新的發展方向，是一個強大的軟體必經之路。」顯然有不少網友認同這個說法，還有人在底下回覆，「推，不知道一堆人在陰謀論什麼」。

另也有網友留言表示，「唯一想到的是，怕人家說是用GPT套皮的」、「個人認為AI是要很多用戶去訓練，趁早拉人潮跟流量來幫他們免費訓練，很划算吧」、「一堆人連開源的宗旨都不懂，在那邊陰謀論」、「很多東西都是開源後才成為主流，大家離不開你之後再開始薅羊毛，不然做一個只有自己在用的東西沒辦法變現」。話題掀起討論。

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