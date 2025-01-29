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年假出遊談錢傷感情？她列6情境「覺得被凹」　網傻眼：妳毛特多

雖然說談錢傷感情，但有些人在多人聚會中對於費用的分擔還是會覺得不公平。示意圖，（pexels）

▲有些人在多人聚會中，對於費用的分擔會覺得不公平。示意圖，（pexels）

圖文／鏡週刊

一大群好友平時很難每個人都剛好有空，便會把握年假期間相約一同出遊。而聚會過程中的花費該如何分擔，一直是許多人關注的議題，尤其在多人的情境下，容易因不同消費習慣或需求產生爭議。一位網友就分享了幾個自己遇到「覺得不公平」的經歷，引發網友廣泛討論。

該名女網友在Dcard以「跟朋友出門是均分還是各自付？」為題發文，表示近年來和不少不同群的好友出門，大多都是超過十人的聚會，然而付費時的算法總是讓她傻眼。原PO共列了6種付費情境：

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1.一群人唱歌聚會，包廂費用通常是所有人共同享用的資源，因此均分較為合理。然而，如果額外點了食物，而原PO一口都沒吃，卻被要求均分。

2.租車出遠門時，通常會扣掉司機再每個人均分。但某台車未坐滿人，還有人脫隊跑私人行程。

3.關於酒局與飲料消費，原PO認為每個人的飲酒量不同，她自己點2杯就達上限了，但卻還需要均分大家喝下的1萬5左右昂貴酒費。

4.逛夜市這種隨意分享食物「你一口我一口」的場合，有人對部分食物無法食用或沒有參與，最後算錢仍然需要平均分擔。

5.同樣是喝酒，雖然每人都需點一杯飲料，不過其他人最終都點至少三杯，另外原PO聚會當天騎車只能喝果汁，她表示要扣掉自己的杯數，大家再均分，卻有人疑惑為什麼不直接均分。

6.同樣是租車出遠門過夜，原PO稱，一些人約好在一個地點集合，再由開自家車的朋友載出遊行程，然而，有些人是搭乘高鐵或台鐵至集合地，但分攤的車錢卻是從開自家車的朋友出門的路程開始算，讓原PO傻眼問到：「那這樣其他自己搭大眾運輸去集合的車票錢要不要也算？」

貼文曝光後，大量網友認為原PO「掃興」、「毛特多」，紛紛留言：「我看起來是真的覺得你毛很多⋯⋯」「客觀來看你根本就不適合待在這些朋友圈吧」、「以上這些人的分法，就我來看沒什麼問題，你如果都有不滿，我建議妳就不要再跟同一群人出門」、「如果你們是社會人士還在那邊扣幾杯再均攤，扣一盤菜才平分，那場面真的超尷尬」、「我只想問不能喝酒，一直去酒局幹麻啦」、「這種氣氛型聚會，如果分太清楚就不氣氛了。我不喜歡這樣，我喜歡算清楚，所以我只去大家各點各的餐廳聚會」。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。


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