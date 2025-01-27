北漂10年領4萬！他見「親戚創業成功」不想過年：壓力大到睡不好

▲過年期間，難免會聊到各自的生活狀況。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人過年都不想被問到薪水、年終獎金，或是否要結婚生子。近日有網友發文透露，他雖然出社會快10年，但至今都領4萬多元的薪水，與其他親戚相比，實在差很多，他更為此壓力大到睡不著，不想要過年。貼文曝光後，引發討論。

這名網友在Dcard上，以「因為低薪而不敢回家過年」為標題發文，提到他雖然已經出社會快10年，但北漂的他，卻還領著4萬多元的薪水。雖然他以前書讀得不錯，還考上國立大學，但當時私立、甚至沒上大學的親戚如今卻賺得更多。

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原PO透露，他有個表哥創業成功，去年就開著新車過年，讓他很羨慕，但同時內心也不好受。現在要過年了，他實在壓力大到睡不著，一想到要面對親戚眼光，就讓他很不想過年。

▲表哥去年開著新車過年。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這件事告訴我們，學歷不太重要，能賺到錢才是最重要的」、「其實不用在意別人眼光，大家會問，也只是隨便閒聊找話題，根本沒人真的在意你有錢沒錢」、「不要挑過年時回去，以前我都故意挑過年出遠門，就是不想去爺爺家面對那堆親戚」、「不用人比人啦，比不完的」。

還有網友表示，「北部工作10年只有4萬多，就你躺平了啊，選了很安逸的工作，而且對增加收入這件事情沒有很上心，不能說你錯，但自己心態要調整好」、「可能你要思考一下，快十年了你甘心止步於此嗎」、「你不該待在北部，低薪+高消費，存不到什麼錢。趕快打掉重練，積極轉職，不然人生無奈感會越來越重的」。

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