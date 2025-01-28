年薪300萬男友給紅包「金額超傻眼」　女大生還被討回禮

▲一名女網友透露年薪破300萬的男友過年包500元紅包給她，竟要求她也要回包。（示意圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

年節將至，發紅包是人情往來的一環。近日一名女學生透露年薪高達300萬，卻只包給她500元紅包，甚至還要求回禮，求助網友自己回包金額多少比較合適。不少網友對男方誇張的行徑感到傻眼，直言這種數字乾脆不要包。

這名女學生在Dcard發文表示，她目前是學生，沒有固定收入，男友卻是年薪破300萬的高薪族群，平時相處都是AA制，也不會送對方禮物。兩人在春節休假前夕約會時，對方突然給她一個紅包，讓她對突如其來的紅包感到既驚訝又感動。收到男友包的500元紅包後，讓她意外的是，男友竟然同時要求她必須也回包，認為代表彼此祝福的意思，讓她有些不知所措，不知道回包金額應該包多少才合理。

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貼文引發網友熱議，部分網友直言男友過於小氣：「年收入300萬才包500，乾脆不要包，還好意思說要回禮」「五百是什麼啦笑死，真的不要硬要欸，你就換個紅包袋包五百給他，叫他明年別麻煩了」「年薪300w然後只包500，重點是還得回包，直接原封不動退還就好了」「年薪300萬=月入25萬，跟學生AA還只包500？還要妳回包？」「500也太小氣了吧，不說以為年薪50」。

還有人吐槽自己隨便包都比她男友金額高：「年薪300萬的人不會包這種數字，我自己都覺得丟臉，包給親戚小孩都1200起跳了」「我家兔子倉鼠一隻過年收到的紅包就600up了」「包500還不如不要包，我給表妹都至少1200起跳了」；另外，也有人認為紅包單數不吉利，「既然都放百鈔，為何不再多放一張，.湊個600元比較好看」「不管他年薪300是真是假，包500這個數字蠻過分的，至少600或是800這種雙數」。

此外，網友建議原PO回包的金額表示：「回包一元給他，既然他只要祝福，這個一元太有意思了，一元復始」「你是學生你要回包的話，包個200就好，然後個人覺得他包500有點怪，正常應該會包雙數600吧」，甚至有人覺得她太好欺負，「可能你男友看學生妹單純好騙吧！」



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