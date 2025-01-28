　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

年薪300萬男友給紅包「金額超傻眼」　女大生還被討回禮

一名女網友透露年薪破300萬的男友過年包500元紅包給她，竟要求她也要回包。（示意圖，photoAC）

▲一名女網友透露年薪破300萬的男友過年包500元紅包給她，竟要求她也要回包。（示意圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

年節將至，發紅包是人情往來的一環。近日一名女學生透露年薪高達300萬，卻只包給她500元紅包，甚至還要求回禮，求助網友自己回包金額多少比較合適。不少網友對男方誇張的行徑感到傻眼，直言這種數字乾脆不要包。

這名女學生在Dcard發文表示，她目前是學生，沒有固定收入，男友卻是年薪破300萬的高薪族群，平時相處都是AA制，也不會送對方禮物。兩人在春節休假前夕約會時，對方突然給她一個紅包，讓她對突如其來的紅包感到既驚訝又感動。收到男友包的500元紅包後，讓她意外的是，男友竟然同時要求她必須也回包，認為代表彼此祝福的意思，讓她有些不知所措，不知道回包金額應該包多少才合理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引發網友熱議，部分網友直言男友過於小氣：「年收入300萬才包500，乾脆不要包，還好意思說要回禮」「五百是什麼啦笑死，真的不要硬要欸，你就換個紅包袋包五百給他，叫他明年別麻煩了」「年薪300w然後只包500，重點是還得回包，直接原封不動退還就好了」「年薪300萬=月入25萬，跟學生AA還只包500？還要妳回包？」「500也太小氣了吧，不說以為年薪50」。

還有人吐槽自己隨便包都比她男友金額高：「年薪300萬的人不會包這種數字，我自己都覺得丟臉，包給親戚小孩都1200起跳了」「我家兔子倉鼠一隻過年收到的紅包就600up了」「包500還不如不要包，我給表妹都至少1200起跳了」；另外，也有人認為紅包單數不吉利，「既然都放百鈔，為何不再多放一張，.湊個600元比較好看」「不管他年薪300是真是假，包500這個數字蠻過分的，至少600或是800這種雙數」。

此外，網友建議原PO回包的金額表示：「回包一元給他，既然他只要祝福，這個一元太有意思了，一元復始」「你是學生你要回包的話，包個200就好，然後個人覺得他包500有點怪，正常應該會包雙數600吧」，甚至有人覺得她太好欺負，「可能你男友看學生妹單純好騙吧！」


更多鏡週刊報導
【有片】女童耳朵痛就醫　耳蝸炸出密麻跳蚤！因1日常習慣釀禍
痛訴渣夫出軌　台灣「脫口秀教母」公開小三身分：對質還擺臭臉
【有片】悚！中國魔術師「人體切割」卡關　30秒後沒復原直接推下台

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
年薪300萬男友給紅包「金額超傻眼」　女大生還被討回禮
日本13歲離家少女「東京街頭當流鶯」　悲慘身世曝
恭喜！女星小年夜PO懷孕超音波照　曾1年半沒愛愛「求醫開春藥
2025財運爆表！命理師曝3生肖「快買彩券」：有望中數億大獎
DeepSeek屠殺美國AI隊！　清大教授揭3大關鍵成黑馬
女買鹽酥雞只點一根15元米腸　老闆秒回「那我不炸了」被灌爆
快訊／07:23台南楠西4.6地震！最大震度4級　13縣市有

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日本「1國民美食」大票台人狂搖頭！他吃一次嚇：狂灌水洗嘴巴

快訊／07:23台南楠西4.6地震！最大震度4級　13縣市有感

嚴陳莉蓮年菜竟有「金條」　一道台灣料理擄獲嚴凱泰味蕾

年薪300萬男友給紅包「金額超傻眼」　女大生還被討回禮

「學測後的第一吼」：馮羿領軍共振效應　用音樂釋放高中生的壓力與夢想

恭喜「3星座」翻身了！　2025和衰運說掰掰

「寒流也趕來過年」　一圖看台北有多冷：打破8年紀錄

乾寒流籠罩至初二：激凍不到5℃　開工日「極端低溫」再出現

出遊「貼心帶1物」遭閨蜜嘲笑怪咖！結局反轉　網讚爆：真的好用

除夕六大開運法　圍爐多做1事「財運興旺」

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

金鍾國的本職是...歌手or健身教練？

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

黑柴跟著一起唱生日快樂歌 還舉手許願！奴才：成精了

【趕快吃吧QQ】女鼓起勇氣幫妹妹餵食守宮　直接緊張到聲音顫抖XD

Mandy沒聽過伍佰的歌 汪小菲臭臉甩頭就走

【母貓有蛋蛋！？】貓咪長大才驚訝發現牠是公的！飼主大崩潰

【看似選擇題實則送命題】模仿女友購物時的地獄問答：只有我在付出

白衣男翻鬣狗柵欄　正義哥怒斥「下來！講幾次」獲掌聲

日本「1國民美食」大票台人狂搖頭！他吃一次嚇：狂灌水洗嘴巴

快訊／07:23台南楠西4.6地震！最大震度4級　13縣市有感

嚴陳莉蓮年菜竟有「金條」　一道台灣料理擄獲嚴凱泰味蕾

年薪300萬男友給紅包「金額超傻眼」　女大生還被討回禮

「學測後的第一吼」：馮羿領軍共振效應　用音樂釋放高中生的壓力與夢想

恭喜「3星座」翻身了！　2025和衰運說掰掰

「寒流也趕來過年」　一圖看台北有多冷：打破8年紀錄

乾寒流籠罩至初二：激凍不到5℃　開工日「極端低溫」再出現

出遊「貼心帶1物」遭閨蜜嘲笑怪咖！結局反轉　網讚爆：真的好用

除夕六大開運法　圍爐多做1事「財運興旺」

牛年、雞年再到蛇年　馬蔡賴的「第一幅總統春聯」誰最好看？　

美國首位「出櫃」財政部長！　參院68票比29票通過任命

一句玩笑話成真　播報員意外走完費城到匹茲堡300英里的超狂壯舉

新春韓風親子髮型簡單3招搞定　全家一起萌過年

詐騙犯黑貓喵喵大叫「賣萌騙食物」　手法遭媽媽瞬間看穿

DeepSeek徵才！工程師薪水40萬　實習生日薪破4000元

失智母寒夜扶視障兒返家迷途　蘆洲警查明住處送返家

儀表板亮「咖啡杯」要回廠維修？國外研究：危險程度＝酒駕上路

小孟老師／除夕快樂！1月28日星座運勢　搭配幸運色迎新年

盤點《甄嬛傳》6大必看高潮片段！　「最震撼13分鐘」是這一集

火爆男硬拔充電槍判拘50天！特斯拉女車主：民事繼續告

生活熱門新聞

極樂越南！友忍4天破防「激戰混血妹」他一旁看傻

陳彥翔哥再婚！小姨子傻眼「你弟燒光我姊餘生」：亡姊很氣

火燒車抱出4孩童　英雄老闆發文了

火燒車救人英雄　板模工：竟是我老闆

快訊／22:59嘉義大埔規模4.6「極淺層地震」　最大震度4級

噁！新竹城隍廟旁名店「闆娘對嘴喝完再上菜」

「台積電ADR」重挫14.25％　股民紅包發不出來

紅包「14禁忌」一次看！包「1數字」犯大忌

20縣市低溫特報！急凍剩6度時間曝

老闆衝火燒車救人　員工曝私下對話

買鹽酥雞只點一根米腸　老闆秒回「那我不炸了」被灌爆

除夕團圓飯　民俗專家示警「3道菜」別上桌

即／22:59南部地區地震　小年夜有感搖晃

寒流威力今晚明晨達顛峰「低溫探6度」　開工日又有冷氣團

更多熱門

相關新聞

香蕉妻露南半球拉票！1讚包1元累計8.6萬人

香蕉妻露南半球拉票！1讚包1元累計8.6萬人

香蕉（王俊傑）因《瘋神無雙》打開知名度，近年則憑藉主持《寶島神很大》事業再上層樓。農曆新年將近，他也PO出與老婆的泳裝照說，「2025年來幫太太集氣加碼紅包，朋友們給多少讚，就多包多少元給她」。

關山警伯朗大道發送10元金蛇紅包　人氣旺

關山警伯朗大道發送10元金蛇紅包　人氣旺

紅包「14禁忌」一次看！包「1數字」犯大忌

紅包「14禁忌」一次看！包「1數字」犯大忌

紅包多少才不讓長輩失望？催眠師解金錢焦慮

紅包多少才不讓長輩失望？催眠師解金錢焦慮

包12800給父母「當場被甩2巴掌」　她怒：明年不回來

包12800給父母「當場被甩2巴掌」　她怒：明年不回來

關鍵字：

鏡週刊紅包

讀者迴響

熱門新聞

極樂越南！友忍4天破防「激戰混血妹」他一旁看傻

大樂透1億一注獨得　「錢送你」開出頭獎

陳彥翔哥再婚！小姨子傻眼「你弟燒光我姊餘生」：亡姊很氣

火燒車抱出4孩童　英雄老闆發文了

5對「沒想到是閨蜜」組合

DeepSeek撼動AI生態　輝達股價大跌

拍床戲「螢幕上看不見的4內幕」

火燒車救人英雄　板模工：竟是我老闆

快訊／22:59嘉義大埔規模4.6「極淺層地震」　最大震度4級

不是肥肉！過年「4食物」膽固醇最高　營養師示警了

即／台南工廠除夕凌晨火警　2樓建物全面燃燒

DeepSeek屠殺輝達！　神秘老闆梁文鋒起底

噁！新竹城隍廟旁名店「闆娘對嘴喝完再上菜」

「台積電ADR」重挫14.25％　股民紅包發不出來

DeepSeek又傳當機災情　官網回應了

更多

最夯影音

更多

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

金鍾國的本職是...歌手or健身教練？

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

黑柴跟著一起唱生日快樂歌 還舉手許願！奴才：成精了

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面