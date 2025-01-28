Threads「按下1鍵」用戶小帳全看光！　網驚：這超恐怖

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Threads「封鎖1用戶」所有小帳都看光！　網驚：這超恐怖

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲如果不想看到某人動態，很多人會直接封鎖對方。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

如果不想在社群上看到某些人的貼文、留言，很多人就會「封鎖」對方。不過近期就有網友發現，若封鎖某個人的Threads，不僅該帳號的IG會一起被封鎖，該帳號若有登入其他帳號，那些帳號也會一併封鎖。也因為這樣，就有不少網友開始測試，想知道哪些帳號可能是有關聯的。

▲▼ 。（圖／記者曾筠淇翻攝）

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▲Threads封鎖步驟。（圖／記者曾筠淇翻攝）

如果想在Threads上封鎖人（手機版）：

1.點按底部的搜尋

2.點按頂端搜尋列的搜尋

3.輸入要封鎖的用戶帳號並進入其個人檔案

4.點按右上方的3個點點

5.點按封鎖（或解除封鎖）

6.點選「確定」

確認封鎖該帳號後，會顯示「已封鎖（該帳號）。他們可能擁有或建立的其他任何帳號也已封鎖」。經《ETtoday新聞雲》記者測試，若某人的手機登入了a、b、c、d、e共5個帳號，只要將a封鎖，b、c、d、e也會一併被封鎖。

▲▼ 。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲查看Threads封鎖名單。（圖／記者曾筠淇翻攝）

查看Threads封鎖名單：

1.點進個人頁面

2.從右上角點入「設定」

3.點選「隱私設定」

4.點按「已封鎖的個人檔案」

由此可見自己Threads、IG封鎖的所有帳號。

▲▼ 。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲查看IG封鎖名單。（圖／記者曾筠淇翻攝）

查看IG封鎖名單：

1.點進IG個人頁面

2.從右上角點入「設定和動態」

3.下滑找到「已封鎖」即可查看

近日就有網友在Dcard、Threads、PTT上熱烈討論此事，「這功能直接嚇爛」、「爆料大會欸，有沒有人利用這個找到其他好吃的瓜」、「這個功能太神奇了」、「這功能太酷了吧！最開始是誰發現的啦」、「脆連動IG帳號導致的」、「這個功能也太沒有隱私了吧」、「在脆封鎖人就可以看到對方的小帳，這超恐怖」。

還有網友分享測試結果，「我封鎖王子後竟然出現郭書瑤？什麼意思？我還試了兩次」、「在Threads封鎖黃宏軒後，在IG的結封鎖名單會出現5個帳號」。也有網友則說，「我用這個功能跳出完全不相干的人耶，感覺有bug」。

不過，Threads連動封鎖的判定方式，目前仍有待確認。有網友推測，可能是使用過同一支手機、曾登入過某帳號、使用過同一個IP、同個手機登入多個帳號等，但官方並未正式說明，未來是否還會改動也還不確定。

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