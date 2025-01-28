過年買刮刮樂「6大NG行為」曝！彩券行店員證實：一堆人犯

▲彩券行員工分享買刮刮樂必知6大注意事項，提醒民眾購買時要特別注意。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

每逢春節過年期間，不少民眾都會買刮刮樂試試手氣，希望能幸運「一夜暴富」。就有一名自稱是彩券行員工的女子，在Dcard以「刮刮樂店員有話要說」為題發文指出，購買刮刮樂時應該注意「6大要點」，包括別用眼睛兌獎、沒結帳前別拿離開桌面、刮中的刮刮樂想要回去須提前講等等，提醒民眾要特別小心。

1、不要用眼睛兌獎：請愛用台彩出的APP兌獎

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原PO表示，她很常遇到客人會請店員幫忙看有無中獎，卻也會質疑中獎金額，「其實我們都是用台彩的電腦感應刮刮樂上的QR Code兌獎，沒有看錯的問題。小提醒：可以把QR Code的地方刮乾淨，這樣兌獎會更快喔，但請勿太大力，刮傷QR Code兌換就會比較麻煩一點」。

2、注意兌獎螢幕

原PO說，為了保障店家跟客人的權益，她都會請客人看小螢幕確認金額，如果真的怕有第三隻手，請一張一張給店員然後確認螢幕，「就是歡迎光臨那個小螢幕，沒中也會顯示沒中喔」。

3、可以叫店員還你刮刮樂

原PO指出，如果想要店員還你刮刮樂，「請在一開始就說！請不要都刷完才說」，因為在兌獎的時候，電腦會有按鈕選擇是否要「確定兌獎」，按下去就會跑出收據，彩券就不可以還給顧客了，收據一出來，就代表這張彩券已經登錄並換錢了，就得把該彩券撕掉，「撕掉是為了防範有人拿已經換過錢的彩券去騙路邊沒有機器可以兌獎的阿婆，以前就有發生過這樣的案例」。

4、人工、台彩APP兌獎

原PO提到，基本上都會請客人去給操作電腦的員工兌獎，但如果人潮很多的時候，會用手機裡的台彩APP幫忙兌獎，先給客人獎金，減少排隊時間，「但有客人就這樣誤會我偷拍彩券，腦補很多後續的行為，後來就怕惹麻煩上身，很少幫客人用非電腦以外的方式兌獎」。

5、刮刮樂尚未結帳前請不要拿離桌面

原PO提醒，彩券每天都要盤點，如果遺失彩券是要自掏腰包賠償的，請大家體諒做員工的辛苦。

6、刮刮樂的序號會依照面額不同，出的最高號碼也不同

原PO說明，例如2022年的2000元，最高號碼就是到18號；1000元到25號；200元到100號；100元到100號。所以建議可以先問店員最高號碼到哪，再挑喜歡的號碼。

另外，原PO補充，如果民眾不滿意電腦選號出來的彩券號碼，可以立即請員工作作廢再重新電腦選號的，「但請大家不要離開了才要求喔」。

貼文曝光後，就有不少過來人在留言區感嘆，「感謝原PO把店員的心聲說出來，超討厭那種都已經兌完獎換完錢之後，才又來跟你要回去看剛剛他中的是哪一張或是選哪一個號碼，自己買了什麼都不知道店員怎麼可能會記得」、「還有那種要拍照的，拜託先拍再來兌獎」、「超多人不想排隊用機器掃，在窗口說要兌獎換錢，再來說我們凹他們中獎的錢，要邊賣邊幫忙兌獎，有時候真的對錯，可以跟店員說一下中哪裡什麼的，在那邊說員工想私吞，客人都不知道過年每一次結帳的時候都會少錢，我們都要拿自己的錢去補缺額」。

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