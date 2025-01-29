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大魚大肉記得運動！陳乃瑜推陽光運動公園溜冰場　完成改善不怕摔

▲▼民進黨新北市議員陳乃瑜體驗完成改善工程的「陽光運動公園溜冰場」。（圖／陳乃瑜辦公室提供）

▲民進黨新北市議員陳乃瑜體驗完成改善工程的「陽光運動公園溜冰場」。（圖／陳乃瑜辦公室提供）

記者陶本和／台北報導

過年期間大魚大肉，別忘記要運動健身一下！民進黨新北市議員陳乃瑜在春節期間，特別推薦全新完工啟用的「陽光運動公園溜冰場」，她還特別換上直排輪裝備，親自上陣試溜。由於陳乃瑜是零基礎初學者，過程中摔倒很多次，但溜冰場周邊已經加裝保護包材，地坪也運用新的工法，改善高低斷層，並重新刨鋪，也讓她更放膽嘗試，第一次溜直排輪就上手。

陽光運動公園溜冰場為新店、中永和重要的直排輪學習場地，然而去年卻有孩子在學習時撞上本應保護孩子們的護欄而受傷送醫，亦有直排輪教練和選手表示場地凹凸不平，十分危險。

後來，陳乃瑜接獲家長陳情後，積極要求改善工程。在與新北市政府水利局高灘處合作改善的過程中，為了防止再有小朋友因為場地問題受傷，除了緊急加裝保護包材，陳乃瑜亦邀請溜冰教練和選手，進行試溜，納入使用者需求與意見回饋，逐步測試鋪面平度、塗料阻力、破損瑕疵等，並在正式完工前進行最後測試，確保場地貼合使用者需求。

在農曆春節期間，大魚大肉之後，陳乃瑜與Color Sports Club的祈祈教練、兩位選手古婷亘和邱紫瑜，相約一起來陽光運動公園溜直排輪。身為初學者的陳乃瑜，雖然中間摔倒了幾次，但教練仍稱讚對初學者而言，陳乃瑜的學習速度非常快速。

陳乃瑜表示，競速滑輪運動在2023年亞運選手黃玉霖「壓線」奪金，伸長腿以跪姿壓線的那一幕，不只感動國人，也讓國人更加重視競速滑輪運動。她說，就讀安康高中高一的選手古婷亘，練習競速滑輪已經有11年，去年還在彰化理事長盃全國溜冰錦標賽奪得金牌。

古婷亘表示，有安全的場地，練習、備賽時才可以大膽放心使盡全力，不用擔心會被坑洞絆倒受傷。就讀安康高中國三選手邱紫瑜，本來希望可以赴韓國受訓精進競速滑輪技巧，苦無經費，幸獲新店扶輪社贊助出國移地訓練經費，後來也在2024印尼亞洲盃，在短道競速滑冰2000m青年混合接力項目，奪得第三名佳績。

陳乃瑜指出，Color Sports Club的隊服也有一隻眼鏡蛇，象徵希望團隊能夠在競速比賽上，如眼鏡蛇一般靈活穿梭其中，碰巧與即將迎來的蛇年相呼應，十分應景。

▲▼民進黨新北市議員陳乃瑜體驗完成改善工程的「陽光運動公園溜冰場」。（圖／陳乃瑜辦公室提供）

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