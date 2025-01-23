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全台走春祈福新北賞櫻景點　淡水天元宮即日起夜櫻點燈

▲新北淡水天元宮即日起夜櫻點燈。（圖／新北市景觀處提供）

▲新北市景觀處「2025花見櫻花季」夜間賞櫻活動即日起至2月2日止。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新春到來，櫻花的季節也來臨！新北市政府綠美化環境景觀處今(114)年辦理「2025花見櫻花季」夜間賞櫻活動即日起至2月2日止，將辦理每日夜櫻點燈、攝影道具免費租借、周末DIY工作坊及「櫻の散策」走讀活動等，歡迎大家前往走春踏青；23日傍晚由新北市副市長劉和然到場進行點燈儀式，並由青年舞者「張寶心」帶來精彩的水袖表演，以及透過知名光雕團隊「天衍」打造唯一一場的的光影秀揭開櫻花季的序幕。

副市長劉和然表示，天元宮除了是地方上重要的信仰中心，也是春節期間熱門的賞櫻景點，今年的夜櫻點燈時間為每日下午5:00至晚間8:00，歡迎大家前往欣賞。今年的櫻花季活動場佈及光影設計榮幸邀請到《茶金》美術指導、多次入圍金鐘與金馬獎的賴勇坤總監操刀，打造主題區「櫻之光屋」，以濃厚的日式懷舊氛圍與充滿時代感的復古場景，成為新年不可錯過的打卡熱點。本活動也跟美國藝術家Sara Berrenson合作，以藝術家的櫻花系列作品為核心，透過她鮮豔大膽的色彩與自然圖案的融合，打造「流動櫻蒔」沈浸式光影區，邀請大家一同前往感受猶如Party盛會般的現場。

▲新北淡水天元宮即日起夜櫻點燈。（圖／新北市景觀處提供）

▲「2025花見櫻花季」與美國藝術家Sara Berrenson合作，打造「流動櫻蒔」沈浸式光影區。

今年也延續去年廣受好評「櫻の散策」淡水走讀活動，由淡水在地小農阿三哥與旅學堂共同策劃新的遊程，由於免費的走讀口碑場一上架旋即秒殺，沒報到名的朋友也別氣餒，歡迎大家可透過旅學堂推出其他更為豐富的走讀活動場次來深刻體驗櫻花之美，另外本次櫻花季活動的手作體驗同樣亮點十足，周末的手作工作坊邀請到擁有百年傳承的漆藝家族第四代—張齊方，帶來「飄漆技法帆布袋工作坊」，讓參與者親身體驗漆藝之美。此外，還有手機拍攝工作坊、彩繪扇子等多元活動，讓民眾在參與中感受藝術與手作的樂趣，採現場報名，每場名額50人，每日現場還提供彩色燈籠與油紙傘免費租借，各項內容請參考官網。

本次活動亦持續與新北大眾捷運公司合作，再次推出櫻花季限定淡海輕軌一日票券，提供購票當日不限次數搭乘優惠，限定票券兼具實用與收藏價值，可至淡海輕軌與安坑輕軌的三處車站（紅樹林站、漁人碼頭站、十四張站）購買。另今年的活動也與淡水漁會合作，推出熱賣商品淡水魚藏吻魚鮮醬於「櫻の散策」遊程中提供的櫻花季限定套餐中入菜，並配合花季提供限定優惠，民眾可於1月22日至2月28日期間，於「賞花快報」FB按讚，即可以優惠價至漁會購買鮮醬組合，吻魚鮮醬原價550元/組，優惠520元/組，限時品味淡水漁產的極致好鮮味。

2025花見櫻花季歡迎市民朋友們前來欣賞，白天的櫻花有白天的美，晚上賞櫻也是別有一番風情，因各項活動名額及數量有限，請民眾把握機會預約報名，活動內容與最新資訊請至「新北蒔花好綻-花見櫻花季」活動官網查詢，邀請大家一同來到淡水天元宮，共享這場浪漫與創意交織的春日旅程。

▲新北淡水天元宮即日起夜櫻點燈。（圖／新北市景觀處提供）

▲淡水天元宮白天的櫻花有白天的美，晚上賞櫻也別有一番風情。

▲新北淡水天元宮即日起夜櫻點燈。（圖／新北市景觀處提供）

▲今年榮幸邀請到《茶金》美術指導賴勇坤總監親手操刀，打造主題區「櫻之光屋」。

▲新北淡水天元宮即日起夜櫻點燈。（圖／新北市景觀處提供）

▲新北市副市長劉和然23日傍晚到場進行點燈儀式，為新的一年帶來璀璨的祝福。

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