黃金博物館遊客「血糖太低暈倒」　瑞芳警即時救援救回1命

記者郭世賢／新北報導

新北市黃金博物館內昨（24日）發生一起驚險事件，一名女遊客因低血糖突發昏倒，場面一度緊張。該名遊客在家人陪同下趁年假前特地從台南北上，原本計劃愉快地參觀博物館，卻因身體突發狀況，面色蒼白、雙腿無力，最終倒地意識模糊，所幸警方迅速反應及時，其逐漸恢復意識，並在後續檢查中被確認無需送醫，最終平安脫險；警方展現冷靜應變能力與積極救援行動。

▲黃金博物館女遊客低血糖暈倒，所幸警方迅速反應及時搶救，最終平安脫險。（圖／記者郭世賢翻攝）

1月24日上午，該名43歲的黃姓女遊客趁農曆年前與家人從台南北上參觀黃金博物館。遊覽途中，她突然面色蒼白、雙腿乏力，隨即倒地意識模糊，引起其他遊客的驚呼，現場遊客見狀立即通報警方求助，瑞芳警分局金瓜石派出所副所長龍俊賢與警員李秉樺、辜承楹迅速趕抵現場。

經初步判斷，黃女疑似因低血糖昏倒。警員辜承楹當機立斷，迅速跑回派出所取來糖果，撕開包裝餵食。經緊急處置後，黃女逐漸恢復意識，並透露自己患有三高及相關遺傳病史。在協助其移至椅子休息後，黃女的兒子趕到現場。身為急診科醫師的他檢查母親狀況後表示無需送醫，警方確認其意識清楚後離開。

瑞芳警分局表示，當時情況十分緊急，若未能及時處理，後果可能不堪設想。幸好適逢過年，派出所準備了糖果和餅乾等應景食品，才得以即時救助遊客，化解危機。