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綠營新北市長內戰開打？蘇巧慧、林右昌同台　支持者搶喊：市長！

▲▼大年初一，民進黨立委蘇巧慧、民進黨秘書長林右昌同台，頗有綠營2026新北市長內戰的味道。（圖／記者陶本和翻攝）

▲大年初一，民進黨立委蘇巧慧（右三）、民進黨秘書長林右昌（左二）同台，頗有綠營2026新北市長內戰的味道。（圖／記者陶本和翻攝）

記者陶本和／台北報導

大年初一（29日），總統賴清德前往新北萬里的宮廟參拜祈福，發送小福袋給支持者；值得注意的是，有意參選2026新北市長的立委蘇巧慧，以及鴨子划水的民進黨秘書長林右昌都一同現身，頗有互別苗頭的味道。不過，林右昌由於黨職在身，被問及選戰議題時，僅能以「新年快樂」回應；倒是有綠營支持者，當面直呼蘇巧慧「市長」，她則回應，自己在新北近10年，跟大家有很好感情。

賴清德大年初一的行程，選在他的故鄉——新北萬里。一大早他就連跑忠福宮跟昭靈宮，值得注意的是，很早就已經啟動佈局2026年新北市長選戰的蘇巧慧到場之外，近來鴨子划水、勤跑新北基層的林右昌也穿著超顯眼的螢光綠外套現身。

賴清德在新北跑基層行程，蘇巧慧、林右昌站在他的左右兩側，頗有民進黨新北市黨內初選提早開打、互別苗頭的味道。不過，由於林右昌有中央黨部的黨職在身，黨秘書長也是未來黨中央選對會的成員，現階段不宜對黨內初選有太明確的表態與動作；因此，當媒體追問他「是否2026選戰提早開打？」，他僅能簡單微笑回應「新年快樂」。

至於蘇巧慧兼任新北市黨部主委，她在受訪時表示，希望能夠走遍每一個角落，也跟黨中央可以一起搭配，跟林右昌稍晚也會有很多場合會見面，「我想這個新年假期，我們會在不同地方拜拜，碰到時候就是合體，發送更大的祝福，分開的時候就是跑遍更多不同地方，中央黨部跟地方黨部一條心，讓民進黨更好，讓新北更好」。

對於是否跟林右昌有互別苗頭的意味？蘇巧慧表示，過年拜拜的行程，其實很早就排好，也跟廟方有通知，初一剛好可以跟賴清德一起，初二則是回娘家在她自己的選區，初三則是跟副總統蕭美琴。

蘇巧慧強調，行程大家都是歡喜自然的狀況，林右昌秘書長也會有很多行程，相信大家都是一樣的心情，就是把祝福傳遞給更多人。

接著，有媒體詢問，「剛剛有人喊你市長好，反應好像比對右昌秘書長還要熱情？」蘇巧慧則說，她在新北服務近10年，真的是一步一腳印，跟大家都有很多、很好的感情，不論是跟議員、跟鄉親鄰里，她都認真傾聽大家的聲音，這就是擔任新北市黨部主委最大的任務，希望能夠走遍每一個角落，也跟中央黨部一起配合。

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