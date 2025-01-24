新北2女決鬥中！大街「拿安全帽K+過肩摔」狂打5分鐘　警方回應了

記者陸運陞、劉人豪／新北報導

新北市中和景新街有2名女子在打架，不僅拿安全帽攻擊，還使出過肩摔，過程全被路過民眾拍下PO網。對此，中和警方指出未接獲報案。



23日有網友在Threads上分享影片，並表示大約下午1點多出門去坐捷運，結果在景新街383巷看到有人在打架，然後就順手拍下來了。原PO表示，看到桃紅色外套的阿姨推一個有拐杖的阿北，然後才被紅色衣服的阿姨推倒，然後雙方們就在現場硬生生打了5分鐘，「我是覺得阿北很可憐莫名其妙被推倒」。

▲民眾在新北中和景新街看到有人打架。（圖／arintral_ / threads 授權提供，下同）

影片中，桃紅色外套女拿安全帽攻擊，紅衣女驚險閃過後，上前用過肩摔將桃紅色外套女摔到地上，雙方起身後再度互相推擠。

影片一出，就有網友留言「這阿嬤比我還勇，被安全帽砸我會先原地爆哭」、「紅色阿姨很厲害！應該參加過格鬥。一個過肩摔足以證明，她很不好惹。希望兩位阿姨都沒事」，也有網友說「紅阿姨完美閃過，紫阿姨安全帽爆頭攻擊，值得敬佩」、「都沒人關心阿北，他爬不起來啊」、「希望我老了也像阿姨一樣那麼猛」。對此，中和警方指出未接獲報案。