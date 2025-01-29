移工宿舍起火地點曝！38歲越南女來台打拚　除夕夜慘遇惡火亡

記者邱中岳／新北報導

新北市土城區中央路3段上的一棟外籍移工宿舍，在大年初一29日凌晨1時許傳出火煙，警消到場後儘管在1小時內撲滅火勢，初步估計燃燒面積約百坪，搶救出現場6名外籍女子，但其中1名越南籍女子送醫搶救後仍宣告不治。

警方調查，在大年初一29日凌晨1時許，在新北市土城區中央路3段一棟建築物，於2樓竄出濃厚火煙，動員百名警消馳援搶救，但是燃燒面積過大，火勢在近1小時後撲滅，初步估計燃燒面積達1百坪。

▲移工宿舍年初一暗夜惡火，5外籍女移工嗆傷，1人無生命跡象送醫搶命不治。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，該地點為外籍移工宿舍，當時裡面共計有6名外籍女移工在裡面休息，其中2樓放置衣服的地點疑似就是起火地點，不排除是電線走火導致，但實際狀況仍有待火調人員進一步釐清。

而6名女移工全數被警消救出，平均年紀約27至38歲左右，5人意識清楚吸到濃煙，其中1人手腳有燙傷，但1名越南籍女子則是較為嚴重，救出時已經沒有生命跡象，後續送往亞東醫院搶救仍不治。

▲土城水果加工廠承租女移工宿舍，暗夜大火導致6人嗆傷，其中1人搶命不治。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，現場為移工宿舍，全部都是越南籍女移工，由水果加工廠老闆承租，提供給女移工住宿使用，目前了解，死亡的為38歲的阮姓女移工，其餘24歲阮姓越南籍女移工則手腳燙傷，其他4人則是吸入性嗆傷。