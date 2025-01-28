震不停！台灣位移「離中國大陸越來越近」　9年對比圖差很大

▲氣象署指出，地震是來自受擠壓的板塊，隨著應力不斷累積，在短時間內釋放能量、產生位移的結果。（圖／翻攝氣象署臉書）



網搜小組／劉維榛報導

最近南部地震狂搖，氣象署提醒，未來一到兩周內仍會有較大規模地震發生。2022年時，氣象署曾公布一張「2009至2018年台灣絕對速度場／相對速度場示意圖」，一度被網友解讀離中國越來越遠，氣象署則解釋，若以澎金馬為參考點，台灣事實上是往中國、香港靠近。

氣象署3年前曾發布一張「2009至2018年台灣絕對速度場／相對速度場」對比圖，從地表來看，大型地震會造成明顯的地表位移，像是車籠埔斷層的錯動，為本島地表帶來一道劇烈的、長達105公里的傷痕，斷層上盤的水平位移為1至9公尺不等，而在大甲溪更出現地殼抬高、落差5公尺的瀑布景觀。

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而去年花蓮0403地震發生後，被網友誤認為「離大陸越來越遠」。中央氣象署地震測報中心主任吳健富回應，整個板塊活動相對移動觀測，菲律賓海板塊從東南方往西北移動，朝台灣方向擠過來，以澎金馬為參考點來看，台灣水平位移是離中國大陸越來越近。

事實上，氣象署觀測，台灣西南部每年大約以4到5公分往西南方向移動，東部也是往西移動，蘭嶼也以每年7到8公分朝西北西方向移動，整體來說，靠近中國大陸越來越近。

值得注意的是，關於近日震不停，氣象署表示，台東地震為獨立地震，與嘉義大埔餘震無關，19年前震央附近曾發生6.2地震，造成台東房屋倒坍；另大埔餘震迄今已超過119起有感地震，已遞減中但2周內仍有較大餘震。此外，有宮廟人士稱2月和3月有災難級地震，此舉恐違反社會秩序維護法。