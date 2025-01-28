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除夕團圓飯　民俗專家示警「3道菜」千萬別上桌！當心衰整年

年夜飯,團圓菜,團圓飯,做菜,晚餐。（圖／資料照）

▲除夕當天最重要的就是闔家圍爐吃團圓飯。（示意圖／資料照）

記者曾羿翔／綜合報導

今天（28日）將迎來農曆除夕，全家團聚圍爐成為迎接新年的重頭戲，而年夜飯不僅象徵團圓，也富含各種吉祥寓意。民俗專家廖大乙分享了圍爐菜色的選擇，推薦大家選材時可融入傳統文化寓意，為來年增添好運。另外，廖大乙也提醒，3樣菜不上桌。

必備佳餚與吉祥寓意

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根據廖大乙的建議，魚和雞是年夜飯桌上的基本菜色，分別象徵「年年有餘」與「起家（雞）」。此外，他特別推薦加入紅蘿蔔、蔥、芹菜及青蒜等蔬菜，這些食材不僅營養豐富，更與蛇年五行中的「木」相呼應。紅蘿蔔因其鮮紅色象徵興旺與吉祥，芹菜、蔥、青蒜則寓意「勤勞」、「聰明」和「會計算」，能為來年帶來努力進取與精明理財的祝福。

禁忌菜色避免不吉利

然而，年夜飯也有一些禁忌菜色需要注意。廖大乙提醒，羹湯、蝦子及豆花最好暫不上桌。羹湯諧音「吃到羹」，有做事不順的隱喻；蝦子的「蝦蝦蝦」則被解讀為「輸到蝦蝦蝦」，特別不適合過年期間想嘗試手氣如買彩券或打牌的人；而豆花象徵「滿面全豆花」，暗指灰頭土臉、遭遇挫折。因此，建議避免這些菜色，以免為新的一年增添不必要的壓力。

廖大乙也呼籲，除了美味與寓意並重外，也應心懷善念、多積德行，這才是化解任何逆境的真正力量。

●民俗說法僅供參考。

▼民俗專家廖大乙呼籲，心懷善念多積德行是化解逆境的真正力量。（圖／廖大乙提供）

▲▼ 。（圖／廖大乙提供）

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