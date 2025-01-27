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紅包「14禁忌」一次看！命理師警告別包「1數字」：絕對犯大忌

「紅包」是過年重要的一部分。（圖／李宗銘攝）

▲過年包「紅包」也有禁忌。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

明（28）天是除夕，包「紅包」是除夕夜的重要大戲，而「紅包要包多少？」更是每年熱門的搜尋關鍵字。名門命理楊登嵙教授指出，其實紅包包多少沒有一定金額，端看你與收紅包者的交情，但包紅包卻有不少禮俗與禁忌，牽要不要讓紅包不但沒有旺財，還造成破財的下場。

1.新年紅包要用新鈔

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讓領紅包者能煥然一新，新年新氣象，新年行大運。「舊」代表喜氣、財氣已過或減弱了。

2.紅包袋要新的

拿用過的紅包袋再包給別人，如同這個紅包好運已經被拿走了。當然也不能拿已經過期的紅包袋，例如拿去年或是前年生肖的圖案，今年是鼠年上面卻印著以前豬、狗等圖案，那不就糗大了！

3.金額要雙數

好事要成雙，數字是2、6、8，2代表「福祿雙喜」、6是「六六大順」的意思，8則是諧音跟「發」很近，象徵「發財」。千萬別包數字是4的數字，因4諧音與「死」相近，不吉利；絕對不能包單數，因為「單數」被視為孤單的數字，通常喪儀才會包單數。另外，也千萬別送空的紅包袋，不但是詛咒對方空空如也，更是不吉利象徵。

4.紅包袋別封口

過年時給的紅包因為是希望能夠年年如意順心、長長久久，所以千萬不能「封口」，過年紅包袋切勿用膠水封口，讓財氣得以流通，否則財氣就被封掉了！但在婚禮包的紅包或是葬禮上包的白包，都可以封口，代表著只會給一次的意思。

5.紅包別把錢摺起來

把錢對摺起來放進紅包袋，如同將財運、好運對折，財運阻滯不順暢。

6.包給長輩的紅包要逐年增加

長輩包給晚輩的紅包為「壓歲錢」，然而晚輩包給長輩的則稱「添歲錢」，主要是祝福長者能夠長命百歲。過年的時候，會因為每個人的經濟狀況或是能力不同，包給長輩的金額會有些差異，但切萬要遵守一個原則！紅包的金額要一年比一年多，代表對長輩的祝福越來越多，寧可與去年打平也不要縮水。最好年年增加，不僅表達自己處於順境，也有為長輩增福添壽之意。

7.包給晚輩的紅包金額要一致

知道自己的紅包竟然比兄弟姐妹少，一定不開心，甚至懷疑父母長輩偏心，只愛大哥或弟弟，不愛我等等的問題，對晚輩一視同仁，千萬不要偏心。

8.包給晚輩的金額不宜比長輩多

跟晚輩再好，也不能包得比長輩多！以免有出風頭或者不給長輩面子的問題。

9.別在長輩面前把紅包打開

不少人在收到紅包後會當場拆開看多少錢，這是一件很失禮的事情。

10.別單手收紅包

收紅包時要用雙手接過，並送上祝賀詞，一來是對對方的尊重，單手接東西就是不太禮貌的行為，收紅包更是如此。

11.百元鈔來代替千元鈔

如果想讓紅包份量重一點，可以多換些百元鈔來代替千元鈔，因為紅色百元鈔更顯喜氣，讓紅包看起來更厚重、更有福氣的感覺。

12.紅包掉地漏財

領受紅包時要恭敬雙手承接，若讓紅包掉在地上，那可是會漏財！

13.紅包錢不可花掉

除夕拿到紅包後，要將紅包放在枕頭底下「壓歲」，等到初五之後，將錢存到自己的銀行戶頭，這可是「發財金」，藉由努力工作，小錢賺大錢。若拿到紅包馬上花掉，那可是會漏財！

14.紅包直式正財、橫式偏財

如果想祝福對方事業正財順利，就可以使用直式的紅包袋；如果想祝福投資賺錢、中大獎等偏財運的話，則可以使用橫式的紅包袋。

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