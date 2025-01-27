給父母12800紅包　當場「被甩2巴掌」！爸爸1行為讓她更心碎

▲媽媽嫌紅包金額太少。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

每逢農曆春節，許多人都會包紅包給自己的父母、公婆或岳父母，就有網友指出，去年包6600元的紅包給父母，今年升級到12800元，且父母一人一包，沒想到媽媽卻怒吼「為什麼只有這樣？」甚至還賞了她兩巴掌，爸爸跟弟弟在一旁也沒阻止，還要她別頂嘴，讓她心寒直呼「明年不回家過年了」。

原PO在Dcard上表示，從小到大紅包錢都必須全部交給媽媽，甚至還會被媽媽逼著去跟指定的長輩要紅包，若沒要到或是對方包得少，就會被狂罵。她回憶，某年因為經濟困難，只包了2600元給父母，結果當場被甩了一巴掌，還遭到惡毒謾罵。此後，每年過年回家，她都抱著既恐懼又煎熬的心情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO今年準備了12800元的紅包給父母，本以為這樣就沒事了，沒想到媽媽打開紅包後數了一下，狂吼「為什麼只有這樣，比去年包得還要少」。原PO解釋，去年只包了6600元，結果媽媽聽到後竟說「妳有證據嗎？」接著就連賞她兩巴掌，讓她氣到哭出來。兩人邊吵邊砸東西，最後還驚動鄰居報警。

原PO感到相當氣憤，「我趕回來過年，還要花錢被甩巴掌，臉上都還有指印！當我是什麼！」更讓她心碎的是，一旁的爸爸和弟弟也都沒有上前阻止，只會要她別頂嘴、少說兩句、大過年不要吵架。她心寒直呼「真好，這就是我的家人！明年我不回來了，紅包你們也別想了」。

貼文曝光，網友安慰原PO，「明年不要回去，然後寄一包冥紙過去，寄厚一點，保證夠」、「覺得妳其他家人讓她這樣放縱也有問題」、「打巴掌不只一次，怎麼還繼續包，直接不要回去了好嗎拜託」、「被打過一次我應該就不會回去了，你竟然還有第二次」、「當下一定搶回紅包加報警」、「你媽吃相也太難看，乞丐至少還會跟你說謝謝」。

延伸閱讀...

►除夕年夜菜「2菜色超母湯」！ 一票崩潰：最後都當肥料了

►過年「10大禁忌」懶人包！犯了小心衰一整年 大年初一最多雷區