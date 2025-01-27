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過年發紅包壓力山大！包多少才不讓長輩失望？催眠師解金錢焦慮

▲▼過年、紅包、發紅包、領紅包、給紅包、春節、農曆春節。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲紅包數字=過去一年成績單？包多少才不會讓長輩失望？（資料圖／記者鄺郁庭攝）

文／凡妮莎聊心室

過年該包多少才不讓長輩失望？

朋友W最近請我幫忙解夢。她說：我在夢中發現，我的表哥跟表妹似乎正在相戀，因為他們是直系血親，所以算是亂倫。

經過深聊後，發現夢中的亂倫情節，雖然聽起來很聳動！但在解夢的角度，它其實並不代表字面上的意思。比對W最近的情緒、生活，以及夢境中的元素，我們推估這個夢境，與她最近正在煩惱過年紅包要包多少有關：

✅親戚對應著家族的人際關係。
✅亂倫代表著某種禁忌的慾望、想法，對應著W對於包紅包感到壓力很大，很排斥想逃避，但內心的道德觀又不允許自己逃開，產生了一種壓抑跟矛頓的心情。

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▲▼新鈔、紅包、壓歲錢。（圖／記者陳俊宏攝）

▲紅包不僅是一個金錢上的付出，更像是一種家庭的責任感。。（資料照／記者陳俊宏攝）

​●內心的矛盾與焦慮

經過朋友的同意，我分享了這個夢境，因為它其實反映了大家對包紅包的糾結與焦慮。

包紅包不僅是一個金錢上的付出，更像是一種家庭的責任感。

如果沒有做到「符合期望」的紅包金額，會不會讓長輩失望？如果我沒有遵循這個傳統，是否會顯得不尊重？這些疑問和焦慮。

甚至，紅包像是過去一年的成績單，包得大包，代表最近吃得開、混得不錯，長輩也跟著沾光。

●紅包背後的期待與投射​

我為朋友W抽了一張【情緒光影卡】，抽到了：憧憬．投射。

▲▼過年包紅包該多少，才不讓長輩失望？（圖／凡妮莎聊心室）

▲從牌卡看對紅包的期待與投射。​（圖／凡妮莎聊心室）

畫面中的一男一女、一貓一狗，都遠遠的站著遙望彼此，眼神中各自帶著不同的期待。

有趣的是，男生準備著一串花，也對應著「送禮」的議題，跟W正在煩惱的紅包議題，不謀而合。

每個人的表意識都知道，送禮重要的是心意，而不在於形式，但在潛意識裡，還是避免不了對於禮物本身，有各種不同的投射跟期待。

所以，重要的是去覺察：「你對於紅包，內在有什麼樣的投射呢？」以及「你要送紅包的對象，內心真正在乎的是什麼呢？」

​●在付出前先關照自己

對於這樣的情感衝突和心理壓力，我認為最重要的是理清自己對於包紅包的真實感受。

如果紅包是不得不的責任，那麼即便只是輕輕的一小疊紙，也像是石塊一樣重；如果是為了充面子的形式，那麼一張薄薄的紙，也會立刻隔開真實的自己。

又，如果收禮的人知道，這份禮對出的人來說，是一種心理負擔，是一種需要打腫臉充胖子的行為，那麼真的是收禮者要的嗎？

想要解開對於紅包的抑壓心情，也許可以這麼問自己：

「如果紅包是為了傳遞關心跟愛，那麼除了金錢的數字之外，有沒有更多不同的表達方式呢？」

趁著新年，我們一起解開對於紅包的投射，不要再讓紅包蒙受不白之冤。（紅包表示被當作壓力，它也很無奈委曲XD）

將紅包的傳遞轉化為一份真誠的祝福，而不是負擔。無論是否包紅包，最重要的是我們與家人之間的連結與關愛。

★作者凡妮莎，催眠師，使用催眠及牌卡協助人們探索潛意識，找回內在的力量。追蹤更多文章：臉書「凡妮莎聊心室」。

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