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香蕉老婆「辣露南半球」拉票！他喊「1讚包1元」8.6萬人朝聖

▲▼香蕉老婆泳裝照「辣露南半球」！他喊「1讚包1元」8.6萬人朝聖。（圖／翻攝香蕉王俊傑臉書） 

▲香蕉喊「1讚1元」要包紅包給老婆。（圖／翻攝香蕉王俊傑臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

香蕉（王俊傑）因《瘋神無雙》打開知名度，近年則憑藉主持《寶島神很大》事業再上層樓。面臨農曆新年將近，他也PO出與老婆的泳裝照說，「2025年來幫太太集氣加碼紅包，朋友們給多少讚，就多包多少元給她」。

香蕉表示，他入行演藝圈14年，除了有大家支持外，也感謝身邊有個好太太，「她會在我工作時，投以崇拜的眼神。真的是我這輩子有燒好香，有人欣賞很幸福。我期待越來越好越快樂，才能付出的越多」。

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香蕉說，他平常沒什麼在花錢，就是想把錢集中用給珍惜的人紅包，「紅包也好、旅費也好、獎金也行，如果小蕉還沒來報到，一切隨緣，先放輕鬆四處看看這個世界，隨遇而安這次她請我發涼快照，想吸眼球讓讚變多」。

該文於26日PO出，經過20小時已累積8.6萬讚，目前仍有許多網友標註朋友、分享並留言，「又要考驗網路的號召力？我們不會手軟~嘿嘿嘿」、「這時候一定要挺老婆」、「每年安太歲的時候又到了」、「感覺小蕉要來了」、「一百萬衝起來」、「老婆好辣，但是懂得讚美感恩的先生也很棒！必須給讚」。

此外，香蕉22日也發文感謝媽媽，同樣舉辦1讚1元的紅包貼文，目前已來到5.8萬讚。

準備好了！2025年來幫太太集氣加碼紅包???? 朋友們給多少讚，就多包多少元給她???? 入行14年了，在演藝圈想細水長流 有大家長期支持外，身旁能有個好太太 她會在我工作時，投以崇拜的眼神 真的是我這輩子有燒好香，有人欣賞很幸福 我期待越來越好越...

香蕉 王俊傑發佈於 2025年1月26日 星期日

2025年到來！這篇先來幫媽媽加碼 朋友們多少讚，就包多少給母親???? 每年能力許可下，都要多拼這條???? 謝謝媽媽生養教陪，青春都給我們 謝謝媽媽放我打拼，一年一年更穩 謝謝媽媽每天叮嚀，天天說喝水挺胸別著涼 謝謝媽媽保持健康，我每天最掛念妳了...

香蕉 王俊傑發佈於 2025年1月22日 星期三

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