關山警伯朗大道發送10元金蛇迎春紅包　人氣搶搶滾

▲關山警方伯朗大道發送10元金蛇迎春紅包。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

春節9天連續假期即將到來，為讓外來旅客了解台東縣內易壅塞路段，縣警局交通隊特製作「春節行車指南」發送給遊客。該指南內印有「即時交通資訊網」及「交通警察隊」的QR碼，便利民眾掃碼查詢，更黏上新臺幣10元硬幣。於27日11時許，由池上分駐所所長蔡欣妤及錦安派出所副所長楊登基在伯朗大道，發送「金蛇迎春、蛇年大吉」的新年祝福！紅包及縱谷春節疏導路網圖，均運用執行機動派出所及交通疏導勤務時機發送，就是要讓大家一路順暢過好年！

此次春節連續假期，從1月25日起至2月2日(大年初五)止，總計共9天，期間將會有大批旅客及返鄉車潮進入縣內；有鑑於此，警察局交通隊為使民眾能夠迅速獲悉交通資訊，特製作「10元金蛇迎春─行車指南紅包」發送給旅客唷！民眾若收到警察紅包時，大部分的人立刻會想到「交通違規舉發通知單」，因為第一聯是紅色的，所以若交通違規遭警察告發，就會被朋友調侃為『被警察「發紅包」』，但這次警察真的是「發紅包」，是真的黏著新台幣10元的小紅包啦！

紅包上還印製「春節行車指南」，貼心的將縣內易壅塞路段及時段標示出來，讓駕駛朋友提前安排出遊路線及時間；另外還發給「縱谷春節疏導路網圖」，透過此舉期能達到車輛分流的效果，降低車流壅塞的狀況；關山警察分局運用執行機動派出所及交通疏導等勤務時機，發送給旅客，期間還大力實施「酒駕零容忍」等交通安全宣導，此舉深獲旅客的肯定與讚許，還搶著與警察合影，也達到拉近警民距離的好效果！

關山警察分局表示，「114年加強重要節日安全維護工作」自1月20日22時起至2月3日24時止，為期15天，期間以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」等三項工作為主軸，並提供大筆存(提)款護鈔、舉家外出簽巡及風景區設置機動派出所等加值服務，請民眾多加利用，就是要讓民眾都能過個『「蛇」麼都好』的好年！另提醒民眾，若接到不明訊息、電話，或是突然被邀約入社群等狀況，請務必撥打165反詐騙專線查證，並遵循「1聽2掛3查證」的反詐三步驟，亦可逕自上網至「打詐儀錶板」專網，或前往警所臨櫃查詢，以確保自身財產安全。