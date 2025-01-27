春節期間「零剩食」　台東環保局呼籲惜食零浪費

▲台東環保局呼籲愛惜食物。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

農曆新年除了連續9天春節假期，還有澎湃的圍爐佳肴，如何吃得健康，兼顧環境友善，台東縣環境保護局呼籲民眾，過年期間透過「在家用餐吃多少煮多少、在外飲食吃多少點多少」零剩食理念，不僅保護健康，也能有效減少廚餘與垃圾產生，進而減輕廢棄物處理負擔，共同維護家園，讓台東環境更美好。

台東縣政府表示，推動垃圾減量、妥善處理廚餘及資源回收再利用，是重要施政方向。為維護環境永續發展，需要縣民共同參與，從減少食物變成垃圾機會，從日常生活中實踐珍惜食物的行動，邁向零碳綠色生活及台東環境的永續發展。

台東縣環保局指出，過年期間應注重惜食及零剩食概念，從自身減少食物浪費做起，避免造成浪費，民眾在採購時避免過度購買，在家用餐吃多少煮多少，在外飲食吃多少點多少，從源頭減少廚餘產生。

環保局進一步指出，過年期間也要注意垃圾清運時間，因垃圾與廚餘易產生異味影響居家環境品質。民眾若有廚餘產生，請務必妥善分類並將水分瀝乾，依各鄉鎮市公所公告垃圾車清運時間，交由清潔隊收運，避免使家中垃圾發臭，廚餘處理不NG，降低環境污染，讓資源充分回收利用，落實資源循環。

環保局呼籲，在年節期間落實減少廚餘，不浪費食物，為台東創造更優質、永續的居住環境。