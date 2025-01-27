除夕開運5招！吃完年夜飯「拿出手機」　洗澡4吉時曝光

▲吃完年夜飯後，可以拿出手機聽鞭炮的聲音。（示意圖／取自Pixabay）
記者曾筠淇／綜合報導
隨著農曆春節到來，許多人都想要「開運」。清水孟國際塔羅小孟老師就分享了除夕圍爐的開運小撇步，除了手綁紅線、開大燈等等，洗澡時間也可以「選吉時」，時間點包含了晚上6時6分、8時8分、9時5分、10時10分。
想開運有什麼小撇步呢？小孟老師近日在《新聞挖挖哇》上分享，不管是除夕還是初一，都可以照著做，首先就是洗澡的時間，「最好的時候就是要在6點6分洗澡」，因為六六大順，但如果真的錯過了，也可以選擇晚上8時8分、9時5分，「為什麼要9點5分，就是九五至尊」。
除了上述3個時間，小孟老師還說，洗澡也可以選擇10時10分，「就是讓我們事事順利」。至於這個洗澡的時間點，是要先脫好衣服、準時沖水，還是指進浴室的時間？小孟老師則補充，「你全身都要脫光光，要算好時間」，時間一到就趕快沖。
▲小孟老師分享洗澡的吉時。（示意圖／取自Pexels）
緊接著小孟老師再分享，圍爐的時候，每個人的手上都可以綁紅線，「就是大家一家團圓，就是大家要團結」；還有「開大燈」，把電燈打開，越亮越好，代表可以看見光明；再來還要穿襪子，大家都要穿，「越年長的，穿得越厚」，可以延年益壽。
小孟老師最後也說，吃完飯之後，大家可以使用手機，「聽鞭炮的聲音，就是放一下，這樣子就代表說，我們可以趕走年獸、趕走祟」。
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