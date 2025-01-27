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台灣民眾在印度圍爐　春聯、紅包炒熱過年氣氛

新年,過年,春節,農曆新年,圍爐,團圓飯,小年夜,除夕（示意圖／CFP）

▲留在印度的台灣民眾在農曆春節前圍爐迎新春。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

文／中央社

農曆春節將至，部分台灣人因堅守工作崗位留在印度，印度台商總會、駐印度代表處近期舉辦晚宴，讓在異鄉打拚的遊子，也能感受到家鄉過節的溫馨氣氛。

農曆新年將至，留在印度的台灣人也相約吃飯、寫春聯、唱歌，設法感受過年氣氛，印度台商總會、駐印度代表處邀請春節期間無法返回台灣過年的台灣人餐敘，讓大家一解思鄉之苦，期間大家舉杯高喊「新年快樂」，祝福彼此在來年能更加豐收。

席間除有龍蝦、烤雞等豐盛的餐點，還準備了在印度比較難吃到、象徵「圍爐」的火鍋，還有表示「大吉大利」的橘子，及豆沙包、芋泥包這些台灣風味的甜點。

駐印度代表葛葆萱表示，雖然現在待在印度的台商、台僑不多，但大家把握時間聚在一起，感受農曆新年的氣氛。

葛葆萱提到，目前在印度有500多位常駐的台灣人，希望在各個台商會的合作下，有更多的台商朋友到印度來開拓在這邊的事業，那在這邊的台商朋友就會越來越多。

印度台商總會總會長、德里台商會會長何俊炘指出，很多在印度的台灣人，因為工作的關係沒辦法回台灣，像這樣大家聚在一起，還是很熱鬧、很有過年的氣氛，一起吃尾牙、年夜飯，也還是有種豐收的感覺。

德里台商會秘書長謝宗霖說表示，在印度過年的台商不多，把大家聚在一起，讓大家享有過年熱熱鬧鬧、團團圓圓的春節氣氛。

駐印度代表處負責僑務的領務秘書喻旭民，這次特別號召書法愛好者揮毫，寫了春聯張貼在餐會現場，讓人感受到濃濃的年味，還以私人身分包了幾個紅包給參加餐敘的台灣人，讓大家獲得美好的祝福。

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