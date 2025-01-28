新年第一願望如「頭香」易實現！命理師曝初一招財、求姻緣全攻略

▲初一可到陽廟拜拜，祈求財運亨通或姻緣浮現。（示意圖／記者李毓康攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

新的一年來臨，想要財運亨通或姻緣浮現，農曆大年初一可是重要的一天！命理師楊登嵙指出，大年初一別忘了「迎財神」、「求喜神」，今年的第一個願望如同「頭香」，願望特別容易實現，因此他也以自身求財體驗分享迎財神、求喜神的體驗，供民眾參考。

「迎財神」（求事業、財帛、學業、健康）：

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於除夕夜23點至1點或年初一早上9至11點或15至17點，從當時住的家裡或飯店為中心點出發，而且是大年初一第一次出門，在該地方的北方找一家自己覺得不錯的「陽廟」〈供奉觀士音菩薩、關聖帝君、財神爺、媽祖娘娘、福德正神、……等。〉，而不可至「陰廟」〈供奉百姓公、萬善爺、……等〉，信奉天主教、基督教則到該方向之教堂，祈求今年鴻圖大展，財運滾滾。

楊登嵙提醒，出門時，心想今天非常快樂，要去迎接財神來家中；回家途中，心想財神跟著自己回家；回到家中後，心想財神已至家中，並且上神案，然後將大門關上。另外，若北方沒有自己覺得不錯的「陽廟」，可往東北方的「陽廟」祈求。

「求喜神」（求姻緣、感情）：

若想求姻緣，可在大年初一早上3至5點或11至13點從住的家裡或飯店出發，往東南方找一家自己覺得不錯的「陽廟」，以同樣的方式向廟裡的神明祈求姻緣浮現，求得良緣。若東南方沒有自己覺得不錯的「陽廟」，可往西南方的「陽廟」祈求。

楊登嵙強調，大年初一，第一次出門，求今年第一個願望「頭香」，因此，求事業財帛或求姻緣感情，只能兩者選擇一種。大家一起來「走春」求好運吧！