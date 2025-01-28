　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新年第一願望如「頭香」易實現！命理師曝初一招財、求姻緣全攻略

▲▼拜拜,香爐,減香,拈香,祭拜,祭祀,信仰,求神問卜,宗教,插香,線香。（圖／記者李毓康攝）

▲初一可到陽廟拜拜，祈求財運亨通或姻緣浮現。（示意圖／記者李毓康攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

新的一年來臨，想要財運亨通或姻緣浮現，農曆大年初一可是重要的一天！命理師楊登嵙指出，大年初一別忘了「迎財神」、「求喜神」，今年的第一個願望如同「頭香」，願望特別容易實現，因此他也以自身求財體驗分享迎財神、求喜神的體驗，供民眾參考。

「迎財神」（求事業、財帛、學業、健康）：

[廣告]請繼續往下閱讀...

於除夕夜23點至1點或年初一早上9至11點或15至17點，從當時住的家裡或飯店為中心點出發，而且是大年初一第一次出門，在該地方的北方找一家自己覺得不錯的「陽廟」〈供奉觀士音菩薩、關聖帝君、財神爺、媽祖娘娘、福德正神、……等。〉，而不可至「陰廟」〈供奉百姓公、萬善爺、……等〉，信奉天主教、基督教則到該方向之教堂，祈求今年鴻圖大展，財運滾滾。

楊登嵙提醒，出門時，心想今天非常快樂，要去迎接財神來家中；回家途中，心想財神跟著自己回家；回到家中後，心想財神已至家中，並且上神案，然後將大門關上。另外，若北方沒有自己覺得不錯的「陽廟」，可往東北方的「陽廟」祈求。

▲▼拜拜,香爐,減香,拈香,祭拜,祭祀,信仰,求神問卜,宗教,插香,線香。（圖／記者李毓康攝）

「求喜神」（求姻緣、感情）：

若想求姻緣，可在大年初一早上3至5點或11至13點從住的家裡或飯店出發，往東南方找一家自己覺得不錯的「陽廟」，以同樣的方式向廟裡的神明祈求姻緣浮現，求得良緣。若東南方沒有自己覺得不錯的「陽廟」，可往西南方的「陽廟」祈求。

楊登嵙強調，大年初一，第一次出門，求今年第一個願望「頭香」，因此，求事業財帛或求姻緣感情，只能兩者選擇一種。大家一起來「走春」求好運吧！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
人妻多次激戰野男人　女兒發現「鹹濕對話」大義滅親！
老公年夜飯買「麥當勞」！人妻氣炸罵豬隊友...網全一面倒不挺
陳盈潔一度昏迷插管　近況曝光！
新年第一願望如「頭香」易實現！命理師曝初一招財、求姻緣全攻略

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

過年怎和小學生相處？「27條不尷尬生存法」網淚推：愛畫畫最棒了

新年第一願望如「頭香」易實現！命理師曝初一招財、求姻緣全攻略

除夕夜哪道菜最雷？一堆鄉民說同一樣：最後拿去當肥料

2025台北國際書展「十大追星攻略」搶先看！吉本芭娜娜將來台

玉山氣象觀測員如廁帶榔頭「破冰」　上班得花8小時

海拔3858m「全台最高的年夜飯」　氣象職人留守10年最冷玉山圍爐

爸媽年前大吵！問16歲兒「要跟誰」他決定了　媽冷回：沒你這兒子

回老家過年！洗澡冷爆「1狀況超崩潰」　大票人秒懂：真的超痛苦

爸媽肺炎住院！她想回娘家幫煮年菜　公婆竟撂「1句狠話」

初一國道估湧走春車潮「交通量1.3倍」　12路段易壅塞

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

新竹雙載機車撞貨車尾門　夫妻送醫仍不治

【看似選擇題實則送命題】模仿女友購物時的地獄問答：只有我在付出

黑柴跟著一起唱生日快樂歌 還舉手許願！奴才：成精了

金鍾國的本職是...歌手or健身教練？

【趕快吃吧QQ】女鼓起勇氣幫妹妹餵食守宮　直接緊張到聲音顫抖XD

《RM》「爬牆蜘蛛人」玩得超投入　金鍾國竟高八度娃娃音：要撐住～

【母貓有蛋蛋！？】貓咪長大才驚訝發現牠是公的！飼主大崩潰

過年怎和小學生相處？「27條不尷尬生存法」網淚推：愛畫畫最棒了

新年第一願望如「頭香」易實現！命理師曝初一招財、求姻緣全攻略

除夕夜哪道菜最雷？一堆鄉民說同一樣：最後拿去當肥料

2025台北國際書展「十大追星攻略」搶先看！吉本芭娜娜將來台

玉山氣象觀測員如廁帶榔頭「破冰」　上班得花8小時

海拔3858m「全台最高的年夜飯」　氣象職人留守10年最冷玉山圍爐

爸媽年前大吵！問16歲兒「要跟誰」他決定了　媽冷回：沒你這兒子

回老家過年！洗澡冷爆「1狀況超崩潰」　大票人秒懂：真的超痛苦

爸媽肺炎住院！她想回娘家幫煮年菜　公婆竟撂「1句狠話」

初一國道估湧走春車潮「交通量1.3倍」　12路段易壅塞

人妻多次激戰野男人　女兒發現「鹹濕對話」大義滅親！

過年怎和小學生相處？「27條不尷尬生存法」網淚推：愛畫畫最棒了

重案回顧／邪教借竅驅魔！她全身瘀青吐白沫亡　6幹部竟全無罪

陳盈潔保外就醫近況曝光！　好友許常德揭朱海君「私下暖舉」

天王嫂訓練營培訓SOP大揭密！「整型→人設全包」　入會費就要500萬

開車遇水漂打滑「先放開油門」　3步驟保命

火星人布魯諾新歌邀Lady Gaga、Rosé站台！　歌詞遭批「太露骨」

貴賓狗巡視花園帶回「純天然雪靴」　媽弄乾牠又跑出去5次

新年第一願望如「頭香」易實現！命理師曝初一招財、求姻緣全攻略

除夕夜哪道菜最雷？一堆鄉民說同一樣：最後拿去當肥料

求婚號召朋友大跳抖音舞　新娘點頭了：就愛這類的

生活熱門新聞

震不停！台灣位移「更靠近中國」　9年對比圖差很大

火燒車抱出4孩童　英雄老闆發文了

極樂越南！友忍4天破防「激戰混血妹」他一旁看傻

「台積電ADR」重挫14.25％　股民紅包發不出來

陳彥翔哥再婚！小姨子傻眼「你弟燒光我姊餘生」：亡姊很氣

老闆過世...宜蘭必吃烤香腸「無限期休息」

獨／除夕炸裂！陳子豪應援舞美女總監也離開中信

台北回高雄開11小時　他怒「台灣交通真爛」！網罵活該

火燒車救人英雄　板模工：竟是我老闆

20縣市低溫特報！急凍剩6度時間曝

2025財運爆表！命理師喊3生肖快買彩券

過年買刮刮樂「6大NG行為」！彩券行店員：一堆人犯

拆新買隱形眼鏡　驚見超大蟑螂讓她崩潰

除夕團圓飯　民俗專家示警「3道菜」別上桌

更多熱門

相關新聞

全台唯一主祀月老公廟！日月潭明月宮曝求姻緣2大禁忌

全台唯一主祀月老公廟！日月潭明月宮曝求姻緣2大禁忌

新春佳節到來，民眾到日月潭除了環湖、賞美景之外，不少單身男女還可到明月宮朝聖拜月老！廟方表示，明月宮是全台唯一一座主祀月老的月老廟，承接光華島月老的靈脈，不僅是祈福求緣的聖地，也因為獨特的設計與景觀，吸引大批網美與遊客前來拍照打卡。對於拜月老的禁忌須知，廟方建議「千萬不要幫他人代求紅線」、「入廟參拜不要帶墨鏡、帽子及傘」等，才能求到自己的緣分。

2025財運爆表！命理師喊3生肖快買彩券

2025財運爆表！命理師喊3生肖快買彩券

3生肖蛇年財運爆棚！旺財方位一次看　

3生肖蛇年財運爆棚！旺財方位一次看　

12生肖過年「選對時間出門」發大財！

12生肖過年「選對時間出門」發大財！

過年走春「3生肖忌穿紅色」

過年走春「3生肖忌穿紅色」

關鍵字：

財運姻緣迎財神求喜神命理

讀者迴響

熱門新聞

即／彰化火警一家4口父子雙亡　7月大女嬰除夕也走了

台東5.2地震　太麻里船筏瞬間消失畫面曝

震不停！台灣位移「更靠近中國」　9年對比圖差很大

《鬧著玩》黃云歆除夕嫁了！

大樂透1億一注獨得　「錢送你」開出頭獎

火燒車抱出4孩童　英雄老闆發文了

拍床戲「螢幕上看不見的4內幕」

蔡允潔小年夜證實懷孕了！

5對「沒想到是閨蜜」組合

極樂越南！友忍4天破防「激戰混血妹」他一旁看傻

「台積電ADR」重挫14.25％　股民紅包發不出來

陳彥翔哥再婚！小姨子傻眼「你弟燒光我姊餘生」：亡姊很氣

不是肥肉！過年「4食物」膽固醇最高　營養師示警了

DeepSeek崛起、輝達結束獨霸時代！　陸行之曝對台積電影響

老闆過世...宜蘭必吃烤香腸「無限期休息」

更多

最夯影音

更多

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

新竹雙載機車撞貨車尾門　夫妻送醫仍不治

【看似選擇題實則送命題】模仿女友購物時的地獄問答：只有我在付出

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面