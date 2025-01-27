12生肖過年「選對時間出門」發大財！雞狗挑一早、屬龍中午佳

▲小孟老師分享12生肖過年「選對時間出門」有機會發財。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者李佳蓉／綜合報導

農曆新年你們都挑何時走春拜年呢？清水孟國際塔羅小孟老師分析12生肖大年初一至初五，選在「什麼時間點」出門有機會發大財，別一屁股坐在家裡打麻將打一整天，起身出去走一走、運運動，可能因此受到財神眷顧。

小孟老師在粉專分享影片，內容分析12生肖「何時出門」會發大財：

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1.生肖鼠：鼠為夜行性動物，晚上8～10點出去走走最好。



2.生肖牛：牛日出而作、日落而息，外出拜年最佳時間為早上8～10點。

3.生肖虎：虎屬陽氣重，早上10～11點最適合。

4.生肖兔：兔屬夜間活動，趁著傍晚外出走走最好。

5.生肖龍：龍屬天，日正當午、正中午出門最好。

6.生肖蛇：蛇屬陰，晚上7點後出門最佳。

7.生肖馬：中午精力最強，選在中午11～13點這段時間走春最佳。

8.生肖羊：白天精力旺，早上9～11點運勢最旺盛，趕快出去走走。

9.生肖猴：傍晚活動力十足，下午4～7點間是最旺的。

10.生肖雞：早晨的雞會鳴叫，早上8～10點這段時間運最好。

11.生肖狗：狗在清晨的力氣最強，早上8～10點是最旺的時間。

12.生肖豬：早睡晚起，下午1～3點最適合出門。