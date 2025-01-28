全台唯一主祀月老公廟！日月潭明月宮曝求姻緣2大禁忌

▲廟方表示，明月宮是全台唯一一座主祀月老的月老廟，承接光華島月老的靈脈。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／南投報導

新春佳節到來，民眾到日月潭除了環湖、賞美景之外，不少單身男女還可到明月宮朝聖拜月老！廟方表示，明月宮是全台唯一一座主祀月老的月老廟，承接光華島月老的靈脈，不僅是祈福求緣的聖地，也因為獨特的設計與景觀，吸引大批網美與遊客前來拍照打卡。對於拜月老的禁忌須知，廟方建議「千萬不要幫他人代求紅線」、「入廟參拜不要帶墨鏡、帽子及傘」等，才能求到自己的緣分。

明月宮提醒，祭拜月老供品可帶鮮花、甜食、水果等，參拜時要詳細說明願望的人、事、時、地，讓月老了解你的需求，廟內月老掌管五大姻緣，已婚夫婦、單身男女、同性緣、貴人緣、再婚男女皆可祈求自己的緣份。

▲廟方也將於大年初二上午9點發放限量月老緣錢。（圖／記者游瓊華翻攝）



廟方也將於大年初二上午9點發放限量月老緣錢。緣錢象徵增進貴人運與事業順利，讓信眾在新的一年裡人際和諧、福氣滿滿。

廟方提到，月下老人是道教中掌管姻緣的神祇，幫助信眾締結良緣、促進家庭和人際和諧。日月潭光華島，曾是台灣月老信仰的發源地。民國69年光華島月老亭的建立，吸引無數信徒前來參拜。然而，民國88年的九二一地震摧毀了月老亭，考量到光華島作為邵族祖靈聖地的特殊意涵，未能重建。

儘管如此，月老神靈依舊守護著光華島(現今拉魯島)，等待有緣人將這份信仰延續下去。如今，明月宮在日月潭的伊達邵成立臨時行宮，將光華島月老引靈開光至日月潭明月宮永久供奉，成為全台唯一主祀月老的月老廟，讓信眾再次得以與月老建立聯繫，祈求幸福良緣。

日月潭明月宮也設有別具特色的祈願扭蛋機，提供信眾在互動中體驗祈福樂趣。每顆扭蛋內附有月老靈籤，指引近期運勢方向，並附帶祈願卡，讓信眾可以將自己的心願書寫後投入祈願葫蘆，不只能讓月老收到你的祈願，還能拍下一系列趣味滿分的照片作為紀念。