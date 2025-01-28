　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

全台唯一主祀月老公廟！日月潭明月宮曝求姻緣2大禁忌

▲明月宮月老廟。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲廟方表示，明月宮是全台唯一一座主祀月老的月老廟，承接光華島月老的靈脈。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／南投報導

新春佳節到來，民眾到日月潭除了環湖、賞美景之外，不少單身男女還可到明月宮朝聖拜月老！廟方表示，明月宮是全台唯一一座主祀月老的月老廟，承接光華島月老的靈脈，不僅是祈福求緣的聖地，也因為獨特的設計與景觀，吸引大批網美與遊客前來拍照打卡。對於拜月老的禁忌須知，廟方建議「千萬不要幫他人代求紅線」、「入廟參拜不要帶墨鏡、帽子及傘」等，才能求到自己的緣分。

明月宮提醒，祭拜月老供品可帶鮮花、甜食、水果等，參拜時要詳細說明願望的人、事、時、地，讓月老了解你的需求，廟內月老掌管五大姻緣，已婚夫婦、單身男女、同性緣、貴人緣、再婚男女皆可祈求自己的緣份。

▲明月宮月老廟。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲廟方也將於大年初二上午9點發放限量月老緣錢。（圖／記者游瓊華翻攝）

廟方也將於大年初二上午9點發放限量月老緣錢。緣錢象徵增進貴人運與事業順利，讓信眾在新的一年裡人際和諧、福氣滿滿。

廟方提到，月下老人是道教中掌管姻緣的神祇，幫助信眾締結良緣、促進家庭和人際和諧。日月潭光華島，曾是台灣月老信仰的發源地。民國69年光華島月老亭的建立，吸引無數信徒前來參拜。然而，民國88年的九二一地震摧毀了月老亭，考量到光華島作為邵族祖靈聖地的特殊意涵，未能重建。

儘管如此，月老神靈依舊守護著光華島(現今拉魯島)，等待有緣人將這份信仰延續下去。如今，明月宮在日月潭的伊達邵成立臨時行宮，將光華島月老引靈開光至日月潭明月宮永久供奉，成為全台唯一主祀月老的月老廟，讓信眾再次得以與月老建立聯繫，祈求幸福良緣。

日月潭明月宮也設有別具特色的祈願扭蛋機，提供信眾在互動中體驗祈福樂趣。每顆扭蛋內附有月老靈籤，指引近期運勢方向，並附帶祈願卡，讓信眾可以將自己的心願書寫後投入祈願葫蘆，不只能讓月老收到你的祈願，還能拍下一系列趣味滿分的照片作為紀念。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
DeepSeek崛起「中國AI超越美國？」　Meta楊立昆：
她嫁給「布娃娃」還生3孩！　又曝喜訊：懷第4胎了
台中知名火鍋店被撞破！21歲酒駕男直直衝　店家緊急搶修迎客
DeepSeek全方位碾壓GPT4o　一張圖看懂AI黑馬強在
啦啦隊女孩場邊被壓頭！「蹲下前後片」外洩　網驚：怎變這樣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全台唯一主祀月老公廟！日月潭明月宮曝求姻緣2大禁忌

仁愛鄉測量工作站揭牌啟用　鄉親洽辦業務不必跑埔里地政所

不是端午！新住民分享過年習俗　越南傳統年菜吃粽子

飛機上帶有豬肉餐點不得帶入境　第2次查獲最高開罰百萬

9企業去年認養造林逾4.8萬株　林保署南投分署今年開放6.57公頃

嘉市警二分局威力掃蕩　治安熱點加強查緝逮到通緝犯

埔榮居服團隊助病患下載健保快易通APP　健康隨身帶不再擔心遺失

5G科技計劃！高雄XR數位共學中心打破時空限制　縮短城鄉學習距離

吃貨快看！春節連假吃鍋團圓　高雄鍋物口袋名單公開「大港吃鍋」

10種年貨中藥材介紹！醫曝挑選訣竅　超簡單養肝護眼茶誰都能喝

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

新竹雙載機車撞貨車尾門　夫妻送醫仍不治

【看似選擇題實則送命題】模仿女友購物時的地獄問答：只有我在付出

金鍾國的本職是...歌手or健身教練？

黑柴跟著一起唱生日快樂歌 還舉手許願！奴才：成精了

【趕快吃吧QQ】女鼓起勇氣幫妹妹餵食守宮　直接緊張到聲音顫抖XD

【母貓有蛋蛋！？】貓咪長大才驚訝發現牠是公的！飼主大崩潰

Mandy沒聽過伍佰的歌 汪小菲臭臉甩頭就走

全台唯一主祀月老公廟！日月潭明月宮曝求姻緣2大禁忌

仁愛鄉測量工作站揭牌啟用　鄉親洽辦業務不必跑埔里地政所

不是端午！新住民分享過年習俗　越南傳統年菜吃粽子

飛機上帶有豬肉餐點不得帶入境　第2次查獲最高開罰百萬

9企業去年認養造林逾4.8萬株　林保署南投分署今年開放6.57公頃

嘉市警二分局威力掃蕩　治安熱點加強查緝逮到通緝犯

埔榮居服團隊助病患下載健保快易通APP　健康隨身帶不再擔心遺失

5G科技計劃！高雄XR數位共學中心打破時空限制　縮短城鄉學習距離

吃貨快看！春節連假吃鍋團圓　高雄鍋物口袋名單公開「大港吃鍋」

10種年貨中藥材介紹！醫曝挑選訣竅　超簡單養肝護眼茶誰都能喝

女友要求出門填「報備表」列6大問題！兩派吵翻：滿有安全感的

2024年各類毒品價碼曝光　大麻成品、毒咖啡包逆勢上漲

公報私仇？美司法部十多名官員被炒　曾參與調查川普刑事案

火燒車驚悚畫面！26歲媽買年貨獨留4歲兒　他從後廂爬出ICU搶救中

中國棋王「犯規輸棋」　南韓棋院道歉：選手可能缺乏適應

盤腿VS躺著？沙發曝性格密碼　專家解析「5種坐姿」內心世界

啦啦隊人氣女神禾羽、金渡娥強強聯手　俏麗體驗台灣過年文化

去年是生涯最迷茫一季...Karsa加入衛冕軍拚重生、談TLN為何主宰賽區

勇消抱2歲童衝出火場！桃園便當店除夕火警　祖孫3代躲3F避難獲救

玉山「零下14.5度」創10年冬季最低溫　銀白美景曝光

趙露思公開「復健全過程」：重新長大　「全身癱軟.抽搐⭢重新站起」惹鼻酸！

地方熱門新聞

高雄11處熱門景點小心！警加強交通執法

明天除夕貼春聯最好　命理師曝陽氣最旺時間點

春節連假吃鍋團圓！高雄鍋物口袋名單公開

陳亭妃深入台南地震災區送暖號召全力重建家園

台南做工行善團為震災戶修復水電

10種年貨中藥材介紹！醫曝挑選訣竅

全台唯一主祀月老公廟！日月潭明月宮曝求姻緣2大禁忌

跟著在地達人體驗花東　好玩好吃好行口袋名單曝

台南安平蚵灰窯展館重啟傳承

貼春聯7大禁忌曝！「大門口貼春」易招爛桃花

春節藍晒圖「開運市集」、西竹圍之丘吸睛

台南連續地震「國中圍牆倒塌」　民宅受損

台南市府緊急新增收容處所提供保暖物資確保安心過年

嘉義朴子配天宮走春賞燈花　漫遊文創聚落

更多熱門

相關新聞

前南投縣長李朝卿貪污98罪　打苦情牌求放過

前南投縣長李朝卿貪污98罪　打苦情牌求放過

前南投縣長李朝卿犯貪污治罪條例等罪，其中98罪被判有期徒刑定讞，刑期總計656年4月，檢方聲請定應執行刑，最高法院維持台中高分院認定，裁定應執行21年2月確定。

南投刑大2警官涉洩密被調查！警方回應了

南投刑大2警官涉洩密被調查！警方回應了

一場補選「慘輸國民黨30％」！　醫揭民進黨2字致命傷

一場補選「慘輸國民黨30％」！　醫揭民進黨2字致命傷

拜月老脫單「條件全符合」　男友1條件她笑：被鑽漏洞

拜月老脫單「條件全符合」　男友1條件她笑：被鑽漏洞

草屯鎮長補選！簡賜勝輪椅推母現身投票

草屯鎮長補選！簡賜勝輪椅推母現身投票

關鍵字：

月老南投明月宮桃花姻緣

讀者迴響

熱門新聞

即／彰化火警一家4口父子雙亡　7月大女嬰除夕也走了

台東5.2地震　太麻里船筏瞬間消失畫面曝

大樂透1億一注獨得　「錢送你」開出頭獎

震不停！台灣位移「更靠近中國」　9年對比圖差很大

火燒車抱出4孩童　英雄老闆發文了

《鬧著玩》黃云歆除夕嫁了！

極樂越南！友忍4天破防「激戰混血妹」他一旁看傻

拍床戲「螢幕上看不見的4內幕」

「台積電ADR」重挫14.25％　股民紅包發不出來

5對「沒想到是閨蜜」組合

陳彥翔哥再婚！小姨子傻眼「你弟燒光我姊餘生」：亡姊很氣

蔡允潔小年夜證實懷孕了！

DeepSeek屠殺輝達！　神秘老闆梁文鋒起底

不是肥肉！過年「4食物」膽固醇最高　營養師示警了

老闆過世...宜蘭必吃烤香腸「無限期休息」

更多

最夯影音

更多

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

新竹雙載機車撞貨車尾門　夫妻送醫仍不治

【看似選擇題實則送命題】模仿女友購物時的地獄問答：只有我在付出

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面