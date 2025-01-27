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買彩券有妙招！命理師曝「旺財方位」增中獎機會　3生肖財運爆棚

▲▼刮刮樂,彩券,春節,試手氣,中獎,過年,彩券行,投注站,公益彩券,新年,威力彩,大樂透,加碼,運動彩券,運彩。（圖／記者李毓康攝）

▲春節連假3生肖財運爆棚，專家建議掌握一大原則，那就是「財神爺在不同日期，會在不同方向等你。」（資料照圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

2025年木蛇年春節連假即將來臨，台灣彩券公司（台彩）推出多項加碼活動，讓民眾在過年期間有機會一夜致富，不僅推出新款刮刮樂，還加碼大樂透、威力彩等彩券獎項，創下歷史新高。對此，命理師楊登嵙也分享今年財運爆棚的3個生肖，以及購買彩券的妙招，只要根據不同日期和方位，就可以增加中獎機會。

楊登嵙指出，2025年農曆春節中大獎的妙招是不同日期、不同方向的，民眾不管當天是在家裡或飯店，以當天所居住的位置為中心點，依照以下日期及方位去彩劵行購買彩劵或刮刮樂，就能增加中獎機會。

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以下是具體日期和方位：

1月27日西南、1月28日西、1月29日西、1月30日北、1月31日北、2月1日北、2月2日北、2月3日南、2月4日南、2月5日東北、2月6日西南、2月7日西、2月8日西、2月9日北、2月10日北、2月11日北、2月12日北。

楊登嵙舉例，若2月1日住在圓山飯店，就以圓山飯店為中心點，往北方的彩劵行購買彩劵或刮刮樂，若2月5日住在家裡，就以家裡為中心點，往東北方的彩劵行購買彩劵或刮刮樂。

此外，楊登嵙也透露，今年春節連假期間，生肖屬猴、羊、龍、狗財運特別旺，容易得到財神爺的眷顧，抱走億元頭獎，晉身億萬富翁，「不要錯失機會，讓財神爺走掉了！」

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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