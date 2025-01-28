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2025財運爆表！命理師曝3生肖「快買彩券」：有望中數億大獎

▲▼除夕夜刮刮樂 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲春節刮刮樂買氣旺。（示意圖 ／記者劉亮亨攝）

記者閔文昱／綜合報導

每年農曆春節將近，不少人都會買刮刮樂試試新年手氣。對此，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙指出，古人說：「小錢勤儉，大錢靠命。」所以，要中彩券一定要有這種「大錢命」，而今（2025）年正財運及偏財運排名前三的生肖分別是狗、猴、龍，屬這三種生肖的民眾可在春節期間試試手氣。

楊登嵙表示，在面相學上，財帛看鼻子，福氣看耳朵，鼻子稱為「財帛宮」鼻頭需有肉，肥厚有光澤，不能外揚有朝天鼻；耳朵部分，耳垂大、不外翻，較有福氣。平常動動鼻子、拉拉耳垂，讓氣場動一動，會有累積財氣和福氣的作用。

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楊登嵙也透露，2025年正財運及偏財運特別旺的生肖是屬猴、馬、虎，這3種生肖的民眾最有機會得到超級大獎金，「或許財神爺要把幾億彩金給您，別忘記買威力彩、樂透彩給自己一個成為數億富翁的機會！可別將數億元以上獎金錯過，拱手讓人了！」

一、 屬狗：龍德、紫微、天喜，去年沖太歲剛過，因為過去的努力或祖先積德，貴人會來相助。

二、 屬猴：福德星高照，今年只要認真做事，獲得回報會比較多。

三、 屬龍：太陽星照耀，去年值太歲剛過，今年會否極泰來。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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