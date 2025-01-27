實行「極端肉食主義」8個月　美國男手掌滲出「詭異黃色分泌物」



▲男子因採用極端的「肉食主義飲食」，8個月後身體出現異常症狀。 （示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

美國佛羅里達州一名40多歲的男子因採用極端的「肉食主義飲食」8個月後，身體出現異常症狀，最終導致手掌、肘部和腳底長滿滲液的黃色結節，最後經醫師檢查後，該名男子被診斷罹患黃色瘤（xanthelasma）。

根據《紐約郵報》報導指出，該名男子自述，自己每日的飲食包括整條奶油、6到9磅起司以及大量漢堡肉餅，並完全排除蔬菜和其他碳水化合物來源。該名男子認為，這種飲食模式能幫助他減輕體重、提升精力及改善認知功能，但實際上對健康造成了嚴重影響。

後醫生檢查後發現，該名男子的總膽固醇水平超過1000mg/dL，遠高於健康標準的200mg/dL升，甚至超過240mg/dL的「高膽固醇」警戒範圍。

而這種異常高的膽固醇濃度，導致男子體內的脂質從血管滲出，並沉積在皮膚表面，形成黃色瘤。該疾病多由高膽固醇、糖尿病或甲狀腺疾病引起，常見於眼周，但該男子的沉積物分布於手腳等其他部位，顯示問題嚴重。

後續醫師將這名男子的病例發表於《美國醫學會心臟病學雜誌》（JAMA Cardiology），醫學專家表示，這起案例突顯極端飲食對健康的潛在危害。值得注意的是，在開始「肉食主義飲食」之前，該名男子的膽固醇已介於210至300之間，而飲食轉變後，情況進一步惡化。醫生強調，長期高膽固醇會損傷血管，增加血栓和微血管破裂的風險，進而加速心血管疾病的發生。

而男子宣稱這樣的飲食模式能讓自己的體能與精神狀態提升，但醫學證據顯示，男子的健康狀況因這種飲食而惡化。他皮膚上形成的黃色結節雖無痛，但明顯不適，且直接反映出血脂問題的嚴重程度。

除此之外，美國疾病控制與預防中心（CDC）和美國農業部（USDA）均不認可這樣的飲食模式，並建議人們遵循均衡飲食原則，包括每日攝取足量的水果、蔬菜、穀物、乳製品以及多樣化的蛋白質來源。根據《美國膳食指南》，健康飲食應包括2.5杯蔬菜、2杯水果、6杯穀物及3杯乳製品，而對於肉類的攝入量，則建議每日控制在5.5盎司左右。

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