除夕夜別去別人家吃年夜飯！春節「5大禁忌」曝　1動作恐招窮神

▲春節是一年中最重要的傳統節日。（示意圖／達志／美聯社）

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春節是一年中最重要的傳統節日，充滿了喜慶與團圓的氛圍，但在這歡樂的節日中，也隱藏著一些禁忌，稍不注意就可能觸碰雷區，影響新年的好運氣。塔羅牌老師艾菲爾曝5項春節禁忌，為大家新年增添一份好運保障。

1、除夕夜別去別人家吃年夜飯

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除夕夜是家人團聚的日子，然而，前往別人家蹭年夜飯卻被視為不吉利的行為。在傳統觀念中，這樣做寓意著「漂泊無根」，甚至可能將自家的福氣帶走；但如果你恰好獨自在外，別急著沮喪，不妨約上同樣沒回家的朋友，一起聚餐、共度溫馨時光。選擇中餐廳或家常火鍋，不僅能滿足味蕾，也象徵著團圓與熱鬧。記得帶點伴手禮，增添新年氣氛，為彼此的新年好運開個好頭。

2、大年初一不掃地，財運別掃走

大年初一是迎接新年運氣的重要時刻，這一天掃地可不是好習慣。因為將灰塵掃出門外，意味著把自家的財氣掃走，留下破財的隱憂。假如必須清理家中，建議將垃圾堆放於角落，待年初二再處理，寓意「留財」。此外，掃地時應從房間外往裡掃，象徵將財運聚集於家中，遵循這些習俗，不僅能保護你的財運，還能讓整個春節更加充滿好兆頭。

3、不穿破舊衣，窮神不上門

過年期間穿著也大有講究，破舊的衣物可是雷區中的雷區。傳統習俗認為，穿著破損或過於陳舊的衣服會招來窮神，使整年都難以擺脫貧困和黴運。不如趁新年為自己添置幾套新衣服，顏色鮮豔的紅、金、黃，最能象徵吉祥與富貴。不僅如此，穿新衣也是一種對新年的尊重與期待，用全新的面貌迎接好運氣，讓自己煥然一新。

4、多說吉祥話，不吵架也不罵人

春節期間是辭舊迎新的喜慶時刻，家家戶戶張燈結綵，圖的就是個好兆頭。在這樣的日子裡，爭吵或說髒話無疑是煞風景之舉，更可能將壞運氣留在身邊。相反，多說些「新年快樂」、「恭喜發財」等吉祥話，不僅能讓家人和朋友倍感溫暖，還能為自己的運勢增添光彩。如果遇到不順心的事，也試著寬容以待，別讓壞情緒破壞了全年的好運。

5、不討債，給彼此留好運

過年期間討債可是禁忌之一，傳統觀念認為，這樣的行為會讓債主與借款人都背上晦氣，不利於雙方的運勢。因此，若有人欠你錢，最好等過年後再提出。相反，過年期間可以給對方發個紅包或問候，讓人情關係更加和諧。這種「緩一緩」的做法，不僅能維護彼此的關係，也有助於新年的順風順水。要知道，有時候好運氣正來自於你的寬容與體貼。

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